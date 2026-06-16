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Vereador sofre atentado durante transmissão ao vivo em UPA de Mossoró; assessor também foi atingido e morreu

O assessor Alyson Dyego de Oliveira Morais, de 37 anos, que fazia uma transmissão ao vivo do vereador Cabo Deyvison, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Zero Hora

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