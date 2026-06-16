Vereador sofre atentado durante transmissão ao vivo em UPA de Mossoró; assessor também foi atingido e morreu

Vereador recebeu os primeiros socorros na UPA e depois foi transferido para um hospital. Cláudio Júnior / Câmara Municipal de Mossoró

Vereador do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Cabo Deyvison (PL) foi baleado durante um atentado na noite de segunda-feira (15). O assessor do político também foi atingido e morreu. O ataque com tiros de fuzil aconteceu em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Alto de São Manoel.

O assessor Alyson Dyego de Oliveira Morais, de 37 anos, que fazia uma transmissão ao vivo do vereador Cabo Deyvison, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já o político teve ferimentos nas pernas.

Os dois foram atingidos por disparos feitos por ocupantes de um veículo que passou pelo local, por volta das 22h. O carro foi abandonado pelos criminosos, que fugiram. O vereador e o assessor acompanhavam o atendimento a uma criança na UPA. Pacientes e funcionários não foram atingidos.

O vereador recebeu os primeiros socorros na UPA e depois foi transferido para um hospital. De acordo com a assessoria do político, ele está em situação estável, recebendo os cuidados necessários. O vereador tem gravado vídeos para as redes sociais durante a internação.

"Infelizmente, um amigo que o acompanhava nas gravações também foi atingido pelos disparos e veio a falecer. Neste momento de dor e preocupação, pedimos orações pela recuperação de Cabo Deyvison e pela família da vítima, que enfrenta uma perda irreparável", informou um comunicado da equipe de Deyvison.

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Em publicação nas redes sociais, o político, que trabalhou por 14 anos como policial militar, disse ter vivido "um dos momentos mais difíceis" da vida. Ele lamentou a perda do assessor, a quem se referiu como um irmão.

"Não existem palavras capazes de explicar a dor de perder alguém tão próximo, muito menos de consolar uma família que hoje enfrenta uma perda irreparável. Aos familiares de Diego, deixo meu respeito, minha solidariedade e minhas orações", escreveu.

Crime "bárbaro"

O delegado Renato Oliveira, que concedeu uma entrevista à imprensa no local da ocorrência, afirmou que o ataque ao vereador e ao assessor foi realizado com "arma de guerra".

— Ato extremamente bárbaro, que infelizmente resultou na morte de um assessor. Um ataque com fuzil, tanto é que foi deixado no local um carregador de fuzil, calibre 5.56, arma de guerra — disse.

Segundo o delegado, o atentado pode ter ligações com a atuação do vereador contra facções criminosas.

— Uma tentativa de certa forma de calar a voz do Cabo Deyvison, que vinha denunciando essas facções criminosas — afirmou.

— Poderia ter ocorrido mais vítimas no local, já que estavam sendo atendidas inúmeras pessoas (na UPA). Realmente, uma atitude extremamente violenta — disse.