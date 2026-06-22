Indenizações e vantagens eventuais somaram R$ 787 milhões no sistema de Justiça do RS em 2025; impacto de decisão do STF ainda é incerto

O impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabeleceu, em março, critérios para pagamentos de verbas indenizatórias — os chamados "penduricalhos" — e que impôs trava a pagamentos retroativos ainda é desconhecido para os cofres públicos do RS.

A reportagem de Zero Hora se debruçou sobre 120 folhas rodadas no ano passado pelos órgãos do sistema de Justiça do RS: Tribunal de Justiça (TJ), Ministério Público (MP), Defensoria Pública, Tribunal de Justiça Militar (TJM) e Tribunal de Contas do Estado (TCE). A apuração considerou apenas os vencimentos de magistrados, procuradores e promotores, defensores e conselheiros, ativos e inativos.

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A falta de padronização no nome das rubricas e de identificação detalhada de cada abono ou auxílio pago nas folhas do pagamentos inviabiliza uma previsão exata do impacto da restrição aos penduricalhos (entenda melhor abaixo).

O levantamento da reportagem aponta o pagamento de R$ 787.063.078,14 em 2025 a título de verbas indenizatórias (R$ 348,9 milhões) e vantagens eventuais (R$ 438,1 milhões). Sob esses dois guarda-chuvas encontram-se abonos, auxílios e pagamentos retroativos. Nem todos foram considerados inconstitucionais pelo STF.

O que o STF decidiu

O STF declarou inconstitucionais verbas criadas por resoluções administrativas, leis estaduais ou decisões judiciais locais como:

Auxílios natalinos

Auxílio-combustível

Licença compensatória por acúmulo de acervo

Indenização por acervo

Gratificação por exercício de localidade

Auxílio-moradia

Auxílio-alimentação

Licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes

Licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados

Assistência pré-escolar

Licença remuneratória para curso no Exterior

Gratificação por encargo de curso ou concurso

Indenização por serviços de telecomunicação

Auxílio-natalidade

Auxílio-creche

A decisão do STF não proibiu pagamentos além do subsídio mensal e não se aprofundou sobre regras de tributação, mantendo aberto o entendimento de que não incide Imposto de Renda de Pessoa Física sobre as verbas de natureza indenizatória.

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O Supremo ainda definiu que a soma das vantagens não pode exceder 70% do valor do teto. O limite foi dividido em dois blocos:

Antiguidade (35%): parcela de valorização por tempo na carreira (5% a cada cinco anos), limitada ao teto de 35 anos de exercício

parcela de valorização por tempo na carreira (5% a cada cinco anos), limitada ao teto de 35 anos de exercício Verbas indenizatórias (35%): soma de diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, comarca de difícil provimento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição

No julgamento, os ministros apontaram um cenário de economia, em todo o país, que pode chegar a R$ 7,3 bilhões ao ano.

Transparência e falta de padronização

Os R$ 787 milhões mapeados pela reportagem podem incluir auxílios ou abonos cujos pagamentos não foram vedados pelo STF. Os nomes e as vantagens variam dependendo do tribunal e da instituição. Nem todos detalham em seus sites de transparência quanto foi pago exatamente pelo quê.

O auxílio-saúde, por exemplo, foi considerado uma das exceções aos limites remuneratórios. No RS, apenas o Ministério Público divulga detalhadamente quanto foi pago apenas em auxílio-saúde.

Esta dificuldade é confirmada pela Transparência Brasil. Conforme a organização, especializada no controle de gastos públicos, o problema não é exclusivo dos tribunais e instituições do Rio Grande do Sul.

— As nomenclaturas não são padronizadas entre os diferentes órgãos. Algumas pagam com um determinado nome, outras com outro, embora seja o mesmo benefício. É muito difícil se mensurar quais são os principais penduricalhos no Judiciário e no Ministério Público do país — explica o coordenador de projetos da Transparência Brasil, Cristiano Pavini.

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Pagamentos retroativos

Palácio da Justiça, em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Dentro das "vantagens eventuais" analisadas junto às 120 folhas de pagamento aparecem os pagamentos retroativos. O STF decidiu suspender tais repasses atrasados que foram reconhecidos por decisões administrativas ou judiciais sem trânsito em julgado. Os pagamentos ficam suspensos até que as corregedorias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) realizem uma auditoria. Após isso, os conselhos devem editar uma resolução conjunta definindo os critérios de pagamento, a qual precisa obrigatoriamente de homologação pelo STF.

— Em 2025, o principal penduricalho pago pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foram os pagamentos retroativos. Eles somaram quase R$ 400 milhões em um único ano para magistrados. Esses pagamentos se referem a benefícios que o próprio tribunal entendeu que eram devidos aos seus magistrados e que deveriam ter sido pagos em anos anteriores e passam a ser pagos de forma escalonada. Isso gera um passivo milionário. São também pagamentos opacos, não é possível identificar qual é a natureza daquele benefício — afirma Pavini, da Transparência Brasil.

Um relatório publicado pela Transparência Brasil em março analisou as contas dos Tribunais de Justiça nos Estados e destacou os valores pagos acima do teto constitucional. No TJ do Rio Grande do Sul, o salário bruto médio dos magistrados foi de R$ 84 mil — enquanto o teto é de R$ 46.366,19. Segundo o levantamento, as verbas indenizatórias e gratificações representaram 56% da remuneração bruta dos magistrados do TJ gaúcho.

O Tribunal de Justiça do RS atribui parte dos pagamentos retroativos a demandas judiciais antigas de magistrados, que cobraram por anos o pagamento de vantagens. Coube às recentes administrações do TJ honrar com o passivo.

— Nos últimos anos, vários desses processos terminaram e veio a ordem para que fosse feito o pagamento. Algumas dívidas são de 1993 e 1994, que estão sendo pagas agora e ganham um volume, no mínimo, de correção monetária, que é muito significativo — explica o presidente do Conselho de Comunicação Social do TJ, desembargador Túlio Martins.

O que dizem os órgãos

Tribunal de Justiça

Além da resposta sobre os pagamentos retroativos, o Tribunal de Justiça questiona o uso do termo "penduricalhos". Conforme o presidente do conselho de comunicação, as vantagens pagas têm respaldo legal.

— Foram auxílios, verbas ou indenizações aprovadas pelo CNJ com o voto do presidente do Supremo Tribunal Federal. Nos incomoda muito essa visão pejorativa, de penduricalhos, como se fossem coisas contrabandeadas para dentro de um contracheque — diz o desembargador Tulio Martins.

TCE criou adicional a partir da decisão

Procurado para comentar os valores pagos em 2025 a título de verbas indenizatórias, o Tribunal de Contas do Estado se manifestou por meio do presidente. Segundo o conselheiro Iradir Pietroski, a corte não "paga penduricalhos" e tem, na verdade, a ganhar com o julgamento do STF. Com base na decisão em Brasília, o TCE gaúcho publicou resolução adotando um adicional por tempo de serviço aos conselheiros que foram deputados.

— Não estamos perdendo nada (com o julgamento do STF), aqui temos só praticamente a ganhar. Esse penduricalho que falam, aqui o nosso tribunal não tem nada. Por exemplo, aqui, vai ser criado o PVTAC (Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira), um quinquênio que nós não tínhamos. Vai dar uma despesa a maior — explica Iradir Pietroski.

Os demais tribunais e instituições cujos contracheques foram analisados se manifestaram por nota.

O que diz a Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) informa que observa rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A folha de pagamento de todos os membros e servidores da Instituição cumpre estritamente os limites legais.

Essa regularidade e a transparência da gestão da DPE/RS são atestadas pelo Selo Diamante de Transparência Pública, a mais alta certificação concedida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul reitera, assim, a postura de responsabilidade administrativa, valor que considera basilar e indispensável para o exercício de sua missão maior: garantir o acesso integral, gratuito e de qualidade à justiça aos cidadãos mais vulneráveis do nosso Estado.

O que diz o Tribunal de Justiça Militar

O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul realiza o pagamento de verbas indenizatórias autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentadas pela Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 14, de 7 de abril de 2026. São elas a PVTAC e a GAJU, ambas expressamente previstas nessa norma.

Em regra, o TJMRS adota os mesmos parâmetros observados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Quanto ao impacto da decisão do STF e da regulamentação dela decorrente, não houve alteração administrativa relevante nem mudança na dinâmica de atuação dos magistrados, uma vez que as verbas praticadas pelo Tribunal estão devidamente enquadradas no rol autorizado pela Resolução Conjunta nº 14/2026.

O que diz MP