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Indenizações e vantagens eventuais somaram R$ 787 milhões no sistema de Justiça do RS em 2025; impacto de decisão do STF ainda é incerto

Levantamento de Zero Hora analisou 120 folhas de pagamento mensais de tribunais, do Ministério Público estadual e da Defensoria Pública

Paulo Rocha

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