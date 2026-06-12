TSE rejeita pedido para barrar exibição de filme sobre Jair Bolsonaro durante eleições

Decisão é do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques. Carlos Alves Moura / STF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, rejeitou o pedido de aliados de Lula para impedir que o filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja usado como propaganda eleitoral na campanha do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência no pleito de outubro. A decisão é desta sexta-feira (12), segundo o g1.

O pedido foi feito pelo deputado Rogério Correia (PT-MG) e por advogados do Grupo Prerrogativas.

Nunes Marques afirmou que a decisão seguiu entendimento consolidado pelo TSE de que, como os autores da ação não são candidatos para o mesmo cargo em disputa, no caso à Presidência, não cabe o questionamento da veiculação do filme.

"No presente caso, os representantes não disputam eleição na circunscrição nacional, tendo em vista que Rogério Correia de Moura Baptista é deputado federal e pré-candidato ao mesmo cargo apenas no estado de Minas Gerais, ao passo que Marco Aurélio de Carvalho, advogado, sequer alegou pretensão de concorrer nas Eleições 2026", escreveu o ministro.

O que se sabe sobre o filme

O primeiro teaser do filme foi divulgado em 8 de dezembro de 2025 pelo deputado Mario Frias (PL-SP), que assina a produção e o roteiro do longa. A direção é de Cyrus Nowrasteh. O elenco é formado por Lynn Collins, Esai Morales e Felipe Folgosi.

O trailer apresenta diversas situações da vida de Jair Bolsonaro, como a recuperação no hospital após facada durante eleições de 2018, os debates eleitorais e o casamento com Michelle.

Bolsonaro, que atualmente está preso e cumpre a condenação de 27 anos e 3 meses de reclusão, será interpretado pelo ator Jim Caviezel, conhecido por A Paixão de Cristo.