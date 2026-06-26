Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro apresentou falha no dia do jogo do Brasil contra Haiti na Copa

Jair Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar em razão de problemas de saúde. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar teria falhado momentos antes do jogo entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo 2026, na última sexta-feira (19). As informações são do jornal O Globo.

Conforme apontado pelo relatório semanal enviado Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as atividades do ex-presidente, a central de monitoramento emitiu um alerta de perda de sinal da tornozeleira eletrônica às 18h57min. Em resposta, a equipe técnica orientou que Bolsonaro se deslocasse até a área externa de sua residência até que o sinal fosse reconhecido novamente.

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federa chegou ao local às 20h04min. Dois policiais foram responsáveis pela análise do dispositivo e identificaram que ele estava intacto, com os led’s acesos e sinalização normal, por isso não houve necessidade de troca.

Após a recuperação do sinal, os dados das atividades de Jair Bolsonaro foram recuperados e enviados à central de monitoramento.

Prisão domiciliar

Jair Bolsonaro foi condenado em setembro de 2025 por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, e preso de forma preventiva em novembro. Desde março de 2026, porém, ele cumpre a pena em sua casa, em Brasília, em razão de problemas de saúde.

Na terça-feira (23), sua defesa protocolou um pedido para que o período de prisão domiciliar do ex-presidente fosse ampliado. Na petição, afirmou que "as condições de saúde do Presidente, que suportaram o deferimento do pedido anterior, têm características permanentes, não tendo se modificado no trimestre em que permaneceu em custódia domiciliar".

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