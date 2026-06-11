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Maioria do STF define prazo de 60 dias para que big techs proíbam postagens de violência, exploração e abuso sexual

Decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a responsabilidade das big techs pelas publicações ilegais feitas por seus usuários

Agência Brasil

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