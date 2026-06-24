STM rejeita recurso de Bolsonaro em processo que analisa a perda de sua patente

Jair Bolsonaro poderá perder a patente de capitão por conta da condenação por golpe de Estado. EVARISTO SA / AFP

O Superior Tribunal Militar (STM) rejeitou um recurso da defesa de Jair Bolsonaro no processo que analisa a perda da sua patente. Os representantes do ex-presidente haviam solicitado o afastamento do relator do caso, o ministro tenente-brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo.

A decisão desta quarta-feira (24) vai ao encontro do entendimento da presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha. Ela já havia considerado o pedido "manifestamente improcedente". Porém, a defesa de Bolsonaro recorreu e a questão foi levada a plenário.

O ex-presidente era capitão da reserva do Exército. A perda da patente ainda não foi julgada pela Corte.

O STM tinha ainda na pauta outras quatro ações sobre declaração de indignidade e incompatibilidade para o oficialato — ferramenta que analisa se militares condenado na Justiça podem permanecer nas Forças Armadas —, incluindo um recurso do almirante Almir Garnier. Ele foi condenado por participação na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, assim como Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão.