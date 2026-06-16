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STF julga Eduardo Bolsonaro nesta terça-feira; relembre o caso envolvendo o ex-deputado

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vive nos EUA desde março do ano passado. Ele é acusado de coação no curso do processo sobre a tentativa de golpe de Estado

Rodrigo Celente

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