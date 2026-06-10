Sob pressão dos EUA, STF julga nesta quarta recursos contra decisão que aumentou responsabilidade das big techs

Primeira decisão do Supremo foi dada em junho de 2025. Gustavo Moreno / STF

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) dão início, nesta quarta-feira (10), ao julgamento dos recursos envolvendo a decisão do tribunal que ampliou a responsabilidade legal das chamadas big techs no Brasil. Serão analisados pelo plenário, de forma presencial, 12 embargos apresentados pelas plataformas Facebook e Google, partes nas ações, e por entidades admitidas no processo para contribuir com o debate jurídico.

Como se tratam de embargos de declaração, que têm como objetivo apenas esclarecer pontos obscuros, imprecisos, omissos ou contraditórios de um julgamento anterior, não deve haver alterações em relação ao mérito do caso.

Mas há pedidos que podem definir questões importantes, como o prazo inicial de vigência, o alcance das novas regras e detalhar como deverá funcionar o pedido extrajudicial para remoção de conteúdos.

A sessão ocorre uma semana depois de o governo dos EUA citar decisões judiciais que derrubaram conteúdos e perfis em plataformas americanas entre as razões para propor a aplicação de tarifas punitivas de 25% a produtos brasileiros.

Espera-se que os ministros façam referências, veladas ou não, à pressão estrangeira envolvendo as gigantes americanas de tecnologia em suas manifestações.

Em junho do ano passado, o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet — legislação aprovada pelo Congresso em 2014 para regular o uso da internet no país.

Até então, a norma estabelecia que plataformas digitais só poderiam ser responsabilizadas por conteúdos publicados por usuários caso descumprissem uma ordem judicial de remoção, com exceção de nudez não consentida e violação de direitos autorais. Os ministros entenderam que as big techs podem ser responsabilizadas, mesmo sem ordem legal prévia, em mais algumas situações:

Quando forem notificadas sobre conteúdos ilícitos e não agirem

Se envolver anúncio pago ou impulsionado

Em caso de falha sistêmica na prevenção de publicações ilegais

Se envolver crimes considerados graves como terrorismo, exploração sexual de crianças, incitação ao suicídio e outros

Os ministros decidiram ainda que provedores com atuação no Brasil devem manter representante legal no país. Após o julgamento, porém, empresas e organizações entraram com embargos pedindo esclarecimentos sobre o início da vigência das novas regras, seu alcance e eventuais exceções.

O Facebook, por exemplo, pediu que seja especificado o período em que as mudanças passam a valer. A gigante da tecnologia entende que os novos critérios devem entrar em vigor após um período de seis meses de adaptação, e somente devem valer para fatos ocorridos após a decisão se tornar definitiva. Já o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor entende que processos em andamento já estariam sujeitos à legislação revisada.

Além disso, há questionamentos sobre quais serviços ficam sujeitos às normas mais duras. Redes sociais, plataformas de venda e serviços de e-mail terão exatamente as mesmas obrigações? Também há embargos pedindo detalhes sobre como deverá funcionar o pedido extrajudicial para remoção de conteúdo. Veja, a seguir, um resumo dos recursos que serão avaliados a partir desta quarta-feira.

O que pedem os recursos

Entre os embargos das plataformas e das entidades, estão pedidos como estabelecimento de prazo para início da regulamentação e questionamentos sobre a liberdade de expressão. Confira, abaixo, algumas das solicitações: