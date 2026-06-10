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Sob pressão dos EUA, STF julga nesta quarta recursos contra decisão que aumentou responsabilidade das big techs

Devem ser analisados 12 embargos de plataformas e entidades civis relativos à decisão do Tribunal no ano passado 

Marcelo Gonzatto

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