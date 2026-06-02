Política

Votação relâmpago
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Senado aprova projeto que dificulta aborto legal em menores de 14 anos

O projeto, que derruba a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, já entra em vigor sem necessidade de sanção do presidente Lula 

Zero Hora

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