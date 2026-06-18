Quem é Augusto Lima, alvo de operação da PF ligada ao Banco Master

Augusto Ferreira Lima é um dos alvos da nona fase da Operação Compliance Zero. Vaner Casaes / ALBA/Divulgação

O banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro, é um dos alvos da nona fase da Operação Compliance Zero. Nesta etapa, a Polícia Federal (PF) investiga a participação de agentes públicos em esquema de irregularidades envolvendo o Banco Master. Outro investigado na ação é Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado.

Lima adquiriu o controle do Banco Pleno, liquidado em fevereiro deste ano pelo Banco Central (BC). Ele chegou a ser preso preventivamente em novembro do ano passado, na primeira fase da investigação. Após ser solto, no mesmo mês, ele não foi alvo de outras fases.

Segundo a PF, o banqueiro teria atuado na operação fraudulenta de venda do Master ao Banco Regional de Brasília (BRB). Ele é considerado um empresário influente na Bahia, com trânsito entre políticos do PT e também da oposição.

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De acordo com apuração do jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, Lima passou a ganhar notoriedade após comprar a rede de supermercados Cesta do Povo, durante a privatização da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal). Com a compra, ele também adquiriu o Credcesta, um sistema de crédito consignado para servidores públicos que posteriormente foi levado para o Banco Master. O Credcesta constituía o principal ativo financeiro do banco.

Segundo um requerimento da CPMI do INSS, a ampliação do sistema transformou o cartão Credcesta em um produto de crédito consignado "que se disseminou pelo país e passou a integrar carteiras negociadas com fundos de investimento e outras instituições financeiras". Porém, uma parte relevante desses créditos oferecidos a aposentados e pensionistas não eram informados às autoridades ou não tinham recursos suficientes para operar de acordo com a legislação.

Em nota à imprensa, a defesa de Lima afirmou que ele "sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública". Veja a nota na íntegra abaixo.

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Liquidação do Banco Pleno

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), empresas que faziam parte do Grupo do Banco Master em 18 de fevereiro.

O Pleno foi vendido pelo Master para Augusto Lima em julho de 2025. Para conceder a autorização de compra, o Banco Central fez uma série de exigências, incluindo que a instituição não crescesse com base na emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs), para limitar sua exposição ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Lima vinha aportando recursos e tentando encontrar fontes de captação para o banco, o que se tornou desafiador sem a emissão de CDBs. Ao mesmo tempo, tinha de honrar os CDBs vincendos. Os técnicos do BC, que acompanhavam o caixa do Pleno diariamente, constataram que o banco não tinha liquidez nem para honrar vencimentos de curtíssimo prazo. Por isso, houve a opção pela liquidação.

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De acordo com a instituição, a decisão foi motivada "pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez, bem como por infringência às normas que disciplinam a sua atividade e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil".

A empresa era considerada pelo BC como de pequeno porte, detendo apenas 0,04% do ativo total e 0,05% das captações totais do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O que diz a defesa de Augusto Lima

As diligências realizadas pela Polícia Federal nesta data eram desnecessárias, uma vez que Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração.

De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos.