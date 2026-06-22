Portaria designa major "Fulano de Tal" e tenente "Cicrano de Tal" como assistentes na Secretaria de Segurança Presidencial 

A portaria n° 172 está publicada no Diário Oficial da União (DOU). Reprodução / Diário Oficial da União / in.gov.br

A portaria n° 172 do Departamento de Gestão do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) designou o major do Exército "Fulano de Tal" e o tenente da Polícia Militar do Distrito Federal "Cicrano de Tal" como assistentes na Secretaria de Segurança Presidencial (veja abaixo).

O documento foi publicado nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial da União (DOU). Assinado pelo diretor do Departamento de Gestão da Secretaria-Executiva do GSI, Vinícius Damasceno do Nascimento, o texto também nomeia como assistente presidencial o sargento da Marinha Márcio Adriano Leite.

Até o momento, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e o Gabinete de Segurança Institucional não se manifestaram sobre a portaria.

Confira o texto completo

"O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe fora subdelegada pelo art. 2º, da Portaria GSI/PR nº 66, de 1º de julho de 2019, resolve:

Ficam designados os militares a seguir para exercerem a função de ASSISTENTE na Secretaria de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, passando a ocupar a Gratificação de Representação da Presidência da República código Nível IV e ficando dispensados das que atualmente ocupam:

- 1º SG MB MÁRCIO ADRIANO DE JESUS LEITE;

- Maj EB FULANO DE TAL; e

- 1º Ten PMDF CICRANO DE TAL.