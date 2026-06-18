Jaques Wagner, líder do governo no Senado, é alvo de buscas da PF no caso Master

Ler resumo

Senador Jaques Wagner é o líder do governo Lula no Senado. Renato Araújo / Câmara dos Deputados

A Polícia Federal (PF) cumpre 18 mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira (18). Nesta etapa, é apurada a participação de agentes públicos em esquema de irregularidades envolvendo o Banco Master.

Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula na Casa, e o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. A investigação apura fraudes envolvendo o Master e o PT da Bahia, os vínculos de Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema.

Lima é dono do Banco Pleno, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC) em fevereiro. Ele chegou a ser preso preventivamente em novembro do ano passado.

Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.

De acordo com a PF, as ações são realizadas no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Além das buscas, também são cumpridas medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoramento eletrônico.

Durante as buscas, em endereço em Brasília ligado a Wagner, a PF apreendeu US$ 49 mil, o equivalente a R$ 250 mil, em espécie.

Dinheiro foi encontrado em endereços ligados ao senador em Brasília. Polícia Federal / Divulgação

Em nota à imprensa, a defesa de Lima afirmou que ele "sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública". Leia a nota na íntegra

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, manifestou-se em defesa de Jaques Wagner. Ele afirmou confiar no líder do Senado e também disse que o correligionário "esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência".

"O senador Jaques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade. Os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados", afirmou Edinho.

Vantagens indevidas

A decisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça aponta que Jaques Wagner teria recebido vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso.

"A Polícia Federal sustenta que, no curso das investigações, foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado", diz trecho da decisão.

Segue na liderança do governo

O senador afirmou, nesta quinta-feira (18), que deve seguir como líder do governo no Senado Federal. A declaração acontece após o político ser alvo de uma operação da PF.

De acordo com Wagner, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria falado com o parlamentar para prestar solidariedade. As informações são do jornal O Globo.

— Eu continuo na liderança até que o presidente Lula peça que eu me retire. Não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer é um direito dele. O cargo de líder do governo é do presidente da República, mas eu falei com ele hoje e ele sequer tocou nesse tema — disse em entrevista à BandNews.

Jaques Wagner negou vínculo com Vorcaro

Dois dias antes de ser alvo da operação, o parlamentar utilizou o plenário da Casa para contestar suspeitas e negar uma suposta relação com o banqueiro dono do Banco Master.

— Eu estou muito à vontade porque conheci esse senhor duas vezes, uma vez em Salvador e uma vez em São Paulo. Não tenho nenhuma relação com ele, não tenho nenhum negócio. Aliás, eu não tenho nem CNPJ, eu só tenho CPF — afirmou.

Leia decisão na íntegra

A PF indica ainda a possibilidade de que Wagner possa ter recebido propina em dinheiro em espécie, bem como apartamento de alto padrão, avaliado em mais de R$ 2,4 milhões,

Os investigadores citam repasse suspeito de R$ 3,5 milhões a uma empresa ligada a familiares do senador, além de viagens em jatinhos e pagamento por shows no Exterior.

Quem é Augusto Lima

Augusto Ferreira Lima adquiriu o controle do Banco Pleno, liquidado em fevereiro deste ano, em 2025. Ele também é ex-sócio de Vorcaro. Conforme apuração do jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, ele teria sido responsável por contratar o ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski como consultor jurídico do Banco Master.

Lima foi o responsável por implementar no governo da Bahia, quando Wagner era governador, sistema de crédito consignado para servidores públicos que posteriormente foi levado para o Banco Master. O Credcesta constituía o principal ativo financeiro do banco.

Após ser solto em novembro, o banqueiro não foi alvo de outras fases da operação. A suspeita da PF é de que ele tenha atuado na operação fraudulenta de venda do Master ao Banco Regional de Brasília (BRB). Ele é considerado um empresário influente na Bahia, com trânsito entre políticos do PT e também da oposição.

Quem é Jaques Wagner

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner é senador pela Bahia. Ele já comandou o Ministério do Trabalho, a Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a das Relações Institucionais.

Em 2006, foi eleito governador da Bahia, ocupando o cargo por dois mandatos.

Compliance Zero

A operação investiga o que pode ser a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional já registrada no Brasil, causadora de potencial prejuízo de dezenas de bilhões de dólares. A Compliance Zero revelou teia de relações cujo principal alvo, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estabeleceu com políticos, criminosos e servidores públicos de alto escalão.

Na lista de investigados, figuram diretores do BC, órgão responsável por fiscalizar o sistema bancário, e agentes da própria PF. As apurações acerca do esquema que, segundo a PF, era chefiado por Vorcaro, começaram no início de 2024, a pedido do Ministério Público Federal.

O que diz a defesa de Augusto Lima

As diligências realizadas pela Polícia Federal nesta data eram desnecessárias, uma vez que Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração.

De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos.

Augusto Lima sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública.

Buscas no Google Trends

O nome de Jaques Wagner foi parar no topo das pesquisas do Google Trends. Google Trends / Reprodução