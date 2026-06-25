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Decisão adiada
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PGR sugere esperar fim da apuração sobre arma de Bolsonaro para definir se houve "falta grave" na prisão domiciliar

Ministro Alexandre de Moraes pediu que Paulo Gonet se manifestasse antes de definir se prorroga ou não o benefício do ex-presidente

Zero Hora

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