PGR sugere esperar fim da apuração sobre arma de Bolsonaro para definir se houve "falta grave" na prisão domiciliar

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde março, quando saiu do hospital. Sergio Lima / AFP

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta quinta-feira (25) que é preciso esperar o fim das investigações sobre a apreensão da arma de Jair Bolsonaro com militar em blitz antes de definir se trata-se ou não de "falta disciplinar grave". A informação é do jornal O Globo.

A manifestação acontece um dia depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pedir que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionasse sobre episódio registrado em 15 de junho, quando a Polícia Militar do Distrito Federal abordou um militar do Exército, com quem localizou uma arma que pertencia a Bolsonaro. Ela estaria em posse do militar para reparos.

"A configuração de uma falta como grave exige mais do que a subsunção do fato à norma, demandando a análise dos impactos da conduta ilícita na ordem jurídica e no objeto e finalidade da execução penal", sustentou o PGR.

O prazo para a prorrogação da prisão domiciliar se encerraria nesta quinta-feira (25). Mas o pedido à PGR alterou em pelo menos 48 horas o tempo para que ele se posicione pela manutenção ou não do regime de prisão do ex-presidente.

Pedido da defesa de Bolsonaro

Na terça-feira (23), a defesa havia protocolado pedido para que o período de prisão domiciliar do ex-presidente fosse ampliado. Na petição, afirmou que "as condições de saúde do Presidente, que suportaram o deferimento do pedido anterior, têm características permanentes, não tendo se modificado no trimestre em que permaneceu em custódia domiciliar".

Conforme os advogados de Bolsonaro, "o quadro clínico permanece demandando acompanhamento especializado e avaliação médica contínua, inexistindo conclusão técnica no sentido de que tenham sido integralmente superados os fatores que justificaram a concessão da prisão domiciliar humanitária".

Apreensão da arma

Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal na terça-feira (23). Ele disse disse que em momento algum houve intenção de descumprir a lei.

A arma foi apreendida em 15 de junho, quando automóvel foi parado em Taguatinga, na região administrativa do DF. Durante a blitz, também foi localizado um carregador da pistola, modelo Glock 9mm. O motorista — um militar — foi conduzido até uma delegacia, onde afirmou que a arma lhe foi entregue em razão de uma pane.

Segundo o advogado Paulo Cunha Bueno, que acompanhou o depoimento realizado na residência de Bolsonaro, o ex-presidente confirmou que pediu ao militar ajuda para consertar a arma, após constatar que ela não funcionava.

Em uma postagem nas redes sociais, Bueno afirmou que "em momento algum houve intuito de descumprir qualquer determinação legal" e que tratou o episódio como "criminalmente acromático", ou seja, sem relevância penal.

A defesa de Bolsonaro disse ainda que o ex-presidente já havia esclarecido todas as questões apresentadas por escrito ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada.