PGR rejeita segunda proposta de delação premiada de Vorcaro

Essa é a segunda vez que o ex-banqueiro tenta firmar um acordo. Banco Master / Divulgação

A Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeitou a nova proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão da PGR foi divulgada nesta segunda-feira (15) e encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Federal (PF) já havia negado a proposta na semana passada. Ambas as intituições avaliaram que a proposta não apresentava novidades em relação ao que já foi apresentado por Vorcaro anteriormente e também não se diferenciava do conteúdo revelado nas investigações sobre o Banco Master.

A maior dificuldade de Daniel Vorcaro, na visão dos investigadores, seria para comprovar os relatos com a apresentação de provas, como documentos relacionados ao banco.

Em 20 de maio, a PF rejeitou a primeira versão da delação. Na época, o argumento também foi de que o material apresentado pela defesa acrescentava pouco em relação ao que já foi levantado pela Polícia Federal. Os investigadores afirmaram que a impressão era de que Vorcaro agia para proteger pessoas próximas.

Preso na Superintendência

Em 18 de maio, Vorcaro foi transferido internamente para uma cela comum na carceragem da Superintendência do Distrito Federal.

Com isso, ele passou a ser submetido às regras do normativo interno da PF para a visita de advogados. Essas regras permitem duas visitas por dia por um período de meia hora.

Antes, ele estava alocado em uma sala de Estado-Maior que havia sido reformada para abrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro no cumprimento de sua prisão. Vorcaro ficou no local para trabalhar na sua proposta de delação premiada com seus advogados e passava quase o dia inteiro reunido com eles.

A PF já havia solicitado a André Mendonça que Vorcaro fosse transferido de volta para um presídio, sob o argumento de que as condições dele na prisão na Superintendência alteravam e afetavam a rotina da administração.

Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. O banqueiro voltou a ser preso em março de 2026.

Filho de Henrique Vorcaro, fundador da construtora Multipar, Daniel tem dois filhos.



