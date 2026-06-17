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Proposta negada
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PGR rejeita pedido de Bolsonaro para anular condenação no STF

Paulo Gonet sustenta que o processo já foi encerrado e não foi apresentado pela defesa do ex-presidente nenhum fato inédito para justificar mudanças na condenação

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS