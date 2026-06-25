PGR recusa delação premiada de ex-presidente do BRB, preso no caso Banco Master

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recusou, nesta quinta-feira (25), a proposta de delação premiada de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB). As informações são do g1.
O executivo está preso desde abril por suspeita de envolvimento no esquema do Banco Master, que seria comprado pelo BRB antes da instituição presidida por Daniel Vorcaro ter sido liquidada extrajudicialmente em 2025.
A proposta de delação previa o compartilhamento de informações sobre as negociações com o Master.
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, considerou de "reduzida utilidade e débil eficácia potencial" a proposta apresentada pela defesa de Costa.
"Não há, ainda, sinalização mínima do potencial de ressarcimento da pretendida colaboração, que a diferencie dos resultados já alcançados pelas autoridades cíveis e criminais engajadas na busca patrimonial", diz a decisão.
Paulo Henrique Costa está preso na Papudinha, uma unidade da Polícia Militar do Distrito Federal no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Nesta quinta, Daniel Vorcaro foi transferido para o mesmo local.
Quem é Paulo Henrique Costa
Costa é suspeito de liderar negociações do BRB com o Banco Master e gestão fraudulenta da instituição. A investigação apura inclusive uma tentativa do BRB de comprar a instituição financeira de Daniel Vorcaro.
Quando Costa foi preso, a defesa do ex-presidente do BRB afirmou ter convicção de que nenhum crime foi cometido. O executivo foi afastado da presidência do BRB em novembro do ano passado, após a primeira fase da Compliance Zero.