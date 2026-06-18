PGR diz ser contra suspensão imediata da Lei da Dosimetria

Chefe da PGR, Paulo Gonet afirmou que Congresso pode definir regras de política criminal e execução penal. Geraldo Magela / Agência Senado

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou, nesta quinta-feira (17), contra a suspensão imediata da Lei da Dosimetria. A medida, aprovada pelo Congresso, flexibiliza as penas dos condenados pela trama golpista — entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro — e envolvidos no 8 de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da norma até que o STF analise as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) movidas contra a lei.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, encaminhou parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando não há "plausibilidade jurídica suficiente" nas alegações de que a lei seria inconstitucional por vícios no processo legislativo ou por representar proteção insuficiente à democracia.

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Ao analisar o mérito da questão, Gonet disse que o Congresso possui margem de conformação para definir regras de política criminal e execução penal.

"Os acontecimentos concretos, as controvérsias públicas ou os diagnósticos institucionais provocados por situações históricas são fatores naturais de incentivo para a atuação legislativa", argumentou o chefe da PGR.

A Lei da Dosimetria foi promulgada pelo Congresso após veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O que é a Lei da Dosimetria

Dosimetria foi promulgada pelo Congresso após veto de Lula. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

A lei reduz as penas impostas aos condenados por envolvimento nos atos golpistas e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Com a redução das penas, a progressão de regime e a remição do período de condenação fazem com que Bolsonaro possa deixar o regime fechado em um prazo de dois anos e quatro meses a contar do início da execução da pena, em novembro de 2025.

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