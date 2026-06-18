PGR diz ser contra suspensão imediata da Lei da Dosimetria

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou, nesta quinta-feira (17), contra a suspensão imediata da Lei da Dosimetria. A medida, aprovada pelo Congresso, flexibiliza as penas dos condenados pela trama golpista — entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro — e envolvidos no 8 de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.
O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da norma até que o STF analise as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) movidas contra a lei.
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, encaminhou parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando não há "plausibilidade jurídica suficiente" nas alegações de que a lei seria inconstitucional por vícios no processo legislativo ou por representar proteção insuficiente à democracia.
Ao analisar o mérito da questão, Gonet disse que o Congresso possui margem de conformação para definir regras de política criminal e execução penal.
"Os acontecimentos concretos, as controvérsias públicas ou os diagnósticos institucionais provocados por situações históricas são fatores naturais de incentivo para a atuação legislativa", argumentou o chefe da PGR.
A Lei da Dosimetria foi promulgada pelo Congresso após veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O que é a Lei da Dosimetria
A lei reduz as penas impostas aos condenados por envolvimento nos atos golpistas e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão.
Com a redução das penas, a progressão de regime e a remição do período de condenação fazem com que Bolsonaro possa deixar o regime fechado em um prazo de dois anos e quatro meses a contar do início da execução da pena, em novembro de 2025.
Tais mudanças beneficiam, além de Bolsonaro, nomes como dos militares Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).