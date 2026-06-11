PF rejeita nova proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro é o dono do Banco Master. Banco Master / Divulgação

A Polícia Federal (PF) rejeitou nesta quinta-feira (11) a nova versão da proposta de delação do dono do Banco Master Daniel Vorcaro. Os delegados responsáveis pelas tratativas do acordo avisaram a defesa de Vorcaro da decisão na quarta-feira (10), segundo a CNN Brasil.

A PF avaliou que a proposta não apresentava novidades em relação ao que já foi apresentado por Vorcaro anteriormente e também não se diferenciava do conteúdo revelado nas investigações sobre o Banco Master.

A Folha de S. Paulo apurou que a maior dificuldade de Daniel Vorcaro, na visão dos investigadores, seria para comprovar os relatos com a apresentação de provas, como documentos relacionados ao banco.

Em 20 de maio, a PF rejeitou a primeira versão da delação. Na época, o argumento também foi de que o material apresentado pela defesa acrescentava pouco em relação ao que já foi levantado pela Polícia Federal. Os investigadores afirmaram que a impressão era de que Vorcaro agia para proteger pessoas próximas.

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Preso na Superintendência

Em 18 de maio, Vorcaro foi transferido internamente para uma cela comum na carceragem da Superintendência do Distrito Federal.

Com isso, ele passou a ser submetido às regras do normativo interno da PF para a visita de advogados. Essas regras permitem duas visitas por dia por um período de meia hora.

Antes, ele estava alocado em uma sala de Estado-Maior que havia sido reformada para abrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro no cumprimento de sua prisão. Vorcaro ficou no local para trabalhar na sua proposta de delação premiada com seus advogados e passava quase o dia inteiro reunido com eles.

A PF já havia solicitado a André Mendonça que Vorcaro fosse transferido de volta para um presídio, sob o argumento de que as condições dele na prisão na Superintendência alteravam e afetavam a rotina da administração.

Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. O banqueiro voltou a ser preso em março de 2026.