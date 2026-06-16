PF diz que Daniel Vorcaro pagou viagens internacionais a Ciro Nogueira; veja fotos

Documento da PF mostra foto de Vorcaro e Ciro Nogueira em Courchevel, na França. Reprodução

Documento enviado pela Polícia Federal (PF) ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirma que ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, pagava viagens internacionais ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). O sigilo do relatório foi retirado nesta terça-feira (16).

No documento, enviado ao ministro André Mendonça, a PF afirma que Vorcaro e Nogueira mantinham "relação funcional e instrumental" voltada ao benefício mútuo. Segundo a investigação, o parlamentar do PP atuava no Senado para defender interesses do banqueiro, que retribuía com vantagens financeiras.

Imagens anexadas no relatório revelam a proximidade dos dois. Segundo relatório, Ciro Nogueira teria feito viagens pagas por Vorcaro a destinos como França, EUA e Portugal. O suporte de Vorcaro incluía reserva de hotéis de prestígio, como o Park Hyatt New York, pagamentos em restaurantes sofisticados e até a compra de vestuário para prática de esqui.

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Alvo de operação

O senador foi um dos alvos da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura fraudes financeiras do Banco Master em 7 de maio. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no endereço dele, em Brasília.

"O parlamentar apresentou a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, cujo conteúdo foi integralmente concebido por assessoria vinculada ao Banco Master, conforme evidenciado por comunicações obtidas no aparelho celular apreendido, metadados de arquivos e cotejo literal entre minutas privadas e o texto efetivamente protocolizado no Senado Federal", afirmam os investigadores.

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"A proposição legislativa detinha aptidão concreta para ampliar significativamente os negócios da instituição financeira vinculada ao grupo investigado, ao passo que transferia risco relevante ao Fundo Garantidor de Créditos, evidenciando potencial externalização de prejuízos ao sistema", completa a PF.

O trecho do relatório diz respeito ao texto apresentado por Ciro Nogueira para aumentar o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil por CPF para R$ 1 milhão. A cobertura do FGC era uma das principais estratégias do Banco Master para alavancar os investimentos em seus certificados de depósitos bancários (CDBs).

Dono do Master, banco que foi liquidado pelo Banco Central, Daniel Vorcaro está preso por fraudes financeiras e outras irregularidades em Brasília. Ele tenta acordo de delação premiada com as autoridades, mas as propostas de colaboração apresentadas pelo empresário até o momento foram rejeitadas pela PF e pelo Ministério Público.

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Contraponto

Ciro Nogueira ainda não se manifestou sobre o caso nesta terça-feira.

Na época da Operação Compliance Zero na qual o senador foi alvo, a defesa informou que ele não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados.