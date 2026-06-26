PF conclui que Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra Lula 

Lula e Flávio Bolsonaro. Evaristo Sa / VITOR SOUZA / AFP

Para a Polícia Federal, o senador Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao realizar uma postagem que atribuía crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ao petista. As informações são do g1.

A conclusão da PF foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que instaurou inquérito em abril contra Flávio Bolsonaro para apurar a postagem.

Em publicação na rede social X, em 3 de janeiro deste ano, o senador relaciona Lula a prática de ao menos quatro crimes: tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e fraudes em eleições.

A postagem tem um print da captura de Nicolás Maduro, na Venezuela, e uma manchete do portal Metrópoles que noticia reunião de emergência convocada por Lula após a captura do venezuelano.

"Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…", escreveu.