Pesquisa Nexus: Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro 38% das intenções de voto no segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro são pré-candidatos à Presidência da República. Evaristo Sa / VITOR SOUZA / AFP

Pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira (15) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49% das intenções de voto contra 43% do pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No primeiro turno, o petista aparece com 42% das intenções, enquanto Flávio tem 33%.

A pesquisa foi encomendada pelo BTG Pactual e ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

Primeiro turno

Atrás de Lula, com 42% das intenções, e de Flávio, com 33%, aparecem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o empresário Renan Santos (Missão) com 4% cada.

Eles estão empatados tecnicamente com o ex-governador Romeu Zema (Novo), ex-ministro Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante), que têm 2% cada.

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) e Cabo Daciolo (Mobiliza) têm 1% cada.

Brancos, nulos ou nenhum somam 5%, enquanto eleitores que dizem não saber são 3%.

Segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 49%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Lula e Romeu Zema

Lula (PT): 49%

Romeu Zema (Novo): 39%

Lula e Ronaldo Caiado

Lula (PT): 48%

Ronaldo Caiado (PSD): 39%

Lula e Renan Santos

Lula: 49%

Renan Santos: 36%

Pesquisas eleitorais O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.