Política

Corrida eleitoral

Pesquisa Nexus: Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro 38% das intenções de voto no segundo turno

No primeiro turno, o atual presidente lidera com 42%. O pré-candidato do PL tem 33%

Estadão Conteúdo

Gabriel Máximo e Gabriel Hirabahasi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS