Política

Eleições 2026
Notícia

Pesquisa Datafolha: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro 43% das intenções de voto no segundo turno

No primeiro turno, o atual presidente lidera com 41%. O pré-candidato do PL tem 31%

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS