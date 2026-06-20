Pesquisa Datafolha: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro 43% das intenções de voto no segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro são pré-candidatos à Presidência. Marcelo Camargo/Saulo Cruz / Agencia Senado/Agência Brasil

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto contra 43% do pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No primeiro turno, o petista aparece com 41% das intenções, enquanto Flávio tem 31%. Essa é a primeira pesquisa Datafolha com a inclusão de novos nomes entre os pré-candidatos testados, como Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC).

A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e ouviu 2.004 entrevistados, nas 27 unidades da Federação, de 17 a 19 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.

Primeiro turno

Lula (PT): 41% (eram 40% em 22 de maio)

(PT): 41% (eram 40% em 22 de maio) Flávio Bolsonaro (PL): 31% (eram 31%)

(PL): 31% (eram 31%) Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 4%)

(PSD): 3% (eram 4%) Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

(Missão): 3% (eram 3%) Romeu Zema (Novo): 2% (eram 3%)

(Novo): 2% (eram 3%) Aécio Neves (PSDB): 2% (não estava na pesquisa anterior)

(PSDB): 2% (não estava na pesquisa anterior) Samara Martins (UP): 2% (eram 3%)

(UP): 2% (eram 3%) Augusto Cury (Avante): 2% (eram 2%)

(Avante): 2% (eram 2%) Joaquim Barbosa (DC): 1% (não estava na pesquisa anterior)

(DC): 1% (não estava na pesquisa anterior) Cabo Daciolo (Mobiliza): 1% (era 1%)

(Mobiliza): 1% (era 1%) Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)

(PCO): 1% (era 1%) Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)

(PSTU): 0% (era 0%) Edmilson Costa (PCB): 0% (não estava na pesquisa anterior)

(PCB): 0% (não estava na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 9%)

7% (eram 9%) Não sabe: 4% (eram 3%)

Segundo turno

Cenário 1: Lula x Flávio

Lula: 47% (eram 47% em 22 de maio)

47% (eram 47% em 22 de maio) Flávio Bolsonaro: 43% (eram 43%)

43% (eram 43%) Indecisos: 1% (era 1%)

1% (era 1%) Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 9%)

Cenário 2: Lula x Caiado

Lula: 47% (eram 48% em 22 de maio)

47% (eram 48% em 22 de maio) Ronaldo Caiado: 41% (eram 39%)

41% (eram 39%) Indecisos: 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Branco/nulo/não vai votar: 10% (eram 11%)

Cenário 2: Lula x Zema

Lula: 48% (eram 48% em 22 de maio)

48% (eram 48% em 22 de maio) Zema: 39% (eram 39%)

39% (eram 39%) Indecisos: 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 11%)

O cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro é o mesmo da pesquisa divulgada em 22 de maio. Anteriormente, eles chagaram a aparecer numericamente empatados em um eventual segundo turno. Já em abril, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 46%, contra 45% de Lula. O quadro era de empate técnico.

Pesquisas eleitorais O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.

Outras pesquisas