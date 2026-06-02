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"Os filhos do Bolsonaro conseguem ser piores do que ele. São traidores", diz Lula após proposta de tarifaço de 25% dos EUA

Declaração foi dada durante cerimônia no Instituto Federal Goiano nesta terça-feira (2)

Estadão Conteúdo

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