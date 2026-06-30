Política

Mais de R$ 46,4 mil
Notícia

Órgãos do sistema de Justiça do RS pagaram 16,4 mil contracheques acima do teto em 2025

Recente decisão do STF estabeleceu limites e critérios para o pagamento dos chamados penduricalhos, mas não proibiu vencimentos além do limite constitucional

Paulo Rocha

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