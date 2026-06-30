Órgãos do sistema de Justiça do RS pagaram 16,4 mil contracheques acima do teto em 2025

Não é possível projetar impacto financeiro de decisão do Supremo somente com base nos portais de transparência. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Levantamento de Zero Hora identificou 16.407 contracheques pagos em 2025 com valores acima do teto constitucional a membros de Tribunal de Justiça (TJ), Ministério Público (MP), Defensoria Pública, Tribunal de Justiça Militar (TJM), Tribunal de Contas (TCE) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

São rendimentos líquidos que ultrapassaram o valor de R$ 46.366,19, equivalente ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e que define o limite salarial do funcionalismo público.

Contracheques pagos acima do teto em 2025

Tribunal de Justiça: 8.203 (11% de todos os contracheques pagos no ano tiveram valor líquido acima do teto)

(11% de todos os contracheques pagos no ano tiveram valor líquido acima do teto) Ministério Público: 4.639 (41,3%)

(41,3%) Defensoria Pública: 2.165 (27,2%)

(27,2%) Tribunal de Justiça Militar: 78 (20,6%)

(20,6%) Tribunal de Contas do Estado: 9 (4,4%)

(4,4%) Procuradoria-Geral do Estado: 1.313 (20,5%)

Maior contracheque pago em 2025 (valor líquido)

Tribunal de Justiça: R$ 370.792,28

TJM: R$ 266.876,82

Ministério Público: R$ 118.445,69

Defensoria Pública: R$ 111.588,53

TCE: R$ 65.691,51

PGE: R$ 107.879,13

Saiba mais:

Por que os salários extrapolam o teto

O teto constitucional impede que um servidor público no Brasil tenha salário-base maior do que os ministros do Supremo. No entanto, os contracheques extrapolam o teto, na maior parte dos casos, por meio de rubricas como "verbas indenizatórias" e "vantagens eventuais" — a situação é diferente na PGE, em que os procuradores, desde 2019, recebem honorários advocatícios (saiba mais abaixo).

São identificados nos contracheques como indenizações ou vantagens eventuais benefícios a exemplo de abono-família, auxílio-refeição/alimentação, auxílio-condução, auxílio-transporte, auxílio-creche, auxílio moradia, indenização de férias, pagamentos retroativos, além de outras parcelas desta natureza. O nome do auxílio ou abono pago varia conforme o tribunal ou instituição. Pelo caráter indenizatório, não incide desconto de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Reportagem de ZH mostrou que, em 2025, este tipo de pagamento adicional somou R$ 787 milhões nos órgãos analisados. Coordenador de projetos da Transparência Brasil — organização especializada no acompanhamento de gastos públicos —, Cristiano Pavini avalia que o quadro no RS é parte de um contexto nacional:

— Isso se insere em um cenário em que o Judiciário e o Ministério Público não têm o teto como baliza. Eles pagam valores que extrapolam, e muito, mediante artifícios, principalmente os chamados penduricalhos ou verbas indenizatórias, muito embora não sejam indenizações. Ou seja, não são uma reparação a um custo que o servidor teve para o seu trabalho, mas são valores recorrentemente pagos apenas para elevar o contracheque como benefício por serviço acumulado.

Parte destes benefícios foi impactada por recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabeleceu critérios para pagamento dos chamados "penduricalhos". Este julgamento não proibiu os contracheques acima do teto, mas estabeleceu um limite para essa extrapolação (entenda melhor abaixo).

O levantamento de Zero Hora tem como fonte os portais de transparência dos tribunais e instituições. Todas as folhas de pagamento de 2025 dos órgãos foram analisadas, considerando-se apenas vencimentos de desembargadores, juízes, pretores, procuradores, promotores, defensores públicos e conselheiros, incluindo ativos, inativos e pensionistas. A falta de padronização nas nomenclaturas e, em alguns órgãos, de detalhamento dos pagamentos inviabiliza uma previsão exata sobre o impacto da decisão do STF nas contas públicas do RS.

— As nomenclaturas não são padronizadas entre os diferentes órgãos. Algumas pagam com um determinado nome, outras com outro, embora seja o mesmo benefício. É muito difícil se mensurar quais são os principais penduricalhos no Judiciário e no Ministério Público do país — confirma Pavini.

TJ tem maior salário e maior número de pagamentos acima do teto

O Tribunal de Justiça teve o maior número de contracheques pagos com valores acima do teto no ano passado — foram 8.203 (ou 11% do total do órgão). O maior pagamento mensal foi a um desembargador, em fevereiro de 2025, que somou R$ 370.792,28. Trata-se do mais alto valor pago entre as instituições analisadas. O TJ informa em nota que tratam-se de "verbas relativas à conversão de férias, conversão de 90 dias de licença-prêmio e passivo do ATS (adicional de tempo de serviço)". E acrescenta: "Todas as verbas de natureza remuneratória pagas pelo TJRS aos seus magistrados respeitam o teto remuneratório, correspondente ao subsídio mensal dos Ministros do STF. O controle é realizado de forma automatizada pelo sistema de folha de pagamento, que abate qualquer valor que ultrapasse o limite constitucional" (leia a íntegra abaixo).

Valores que possam superar o teto correspondem a parcelas de natureza indenizatória, passivos reconhecidos e conversões pecuniárias decorrentes de direitos não usufruídos por necessidade do serviço.

Um relatório publicado pela Transparência Brasil em março analisou as contas dos Tribunais de Justiça nos Estados e destacou os valores pagos acima do teto constitucional. No TJ do Rio Grande do Sul, o salário bruto médio dos magistrados foi de R$ 84 mil. Segundo o levantamento, as verbas indenizatórias e gratificações representaram 56% da remuneração bruta dos magistrados do TJ gaúcho.

O resultado coloca o tribunal gaúcho na quarta posição entre os tribunais que mais realizaram pagamentos além do limite, com um volume total extrateto de R$ 591,9 milhões, conforme o estudo. Segundo o relatório, todos os tribunais de Justiça dos Estados pagaram valores acima do teto em 2025.

Nacionalmente, os tribunais de Justiça se articulam por meio do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) para definir um posicionamento sobre a decisão do STF que restringiu os pagamentos. No RS, há críticas ao julgamento.

— Esta decisão teve um impacto tremendo sobre a magistratura, particularmente junto aos colegas que estão no início de carreira. Alguns chegaram a ter uma diminuição nos seus rendimentos na ordem de 50%. Isso, evidentemente, desorganiza a vida de todos. As manifestações dos juízes em geral são principalmente no sentido de que não houve nenhum debate, nenhum alerta antes ou uma possibilidade de que fossem justificados determinados pagamentos — afirma o presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça, desembargador Tulio Martins.

Após a publicação desta reportagem, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) procurou Zero Hora para manifestação. Em nota, a entidade "ressalta que nenhum magistrado ou magistrada recebeu valores indevidos, estando todas as verbas amparadas na lei e em decisões do CNJ e do STF" (leia a íntegra da manifestação).

Procuradores não têm "penduricalhos", mas recebem honorários

Advogados públicos que atuam na defesa dos interesses do Estado, os procuradores estaduais também estão entre as categorias alcançadas pelo julgamento de março no STF. No Rio Grande do Sul, o levantamento identificou 6,4 mil contracheques mensais que ultrapassaram o teto constitucional em 2025, o que representou 20,5% do total de vencimentos pagos.

Entre servidores ativos, o maior pagamento identificado foi a uma procuradora e somou R$ 107.879,13. O contracheque foi impactado por restituição previdenciária retroativa, de cobrança possivelmente indevida realizada pelo instituto de previdência (Ipergs) no passado. O contracheque também soma quase R$ 15 mil em honorários. Desde 2019, procuradores rateiam uma parte do valor de causas vencidas pelo Estado.

O portal de transparência da PGE não oferece uma forma que permita analisar — no formato dados abertos — o total de honorários pagos mês a mês ao conjunto de procuradores. A consulta só é possível pela visualização de cada documento, individualmente. Ao analisar os 10 maiores contracheques pagos no ano passado a procuradores, a reportagem verificou que, em média, os honorários representaram 11% do rendimento bruto. Também houve pagamentos de gratificações de férias e, em alguns casos, gratificações por funções de direção.

Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, o honorário é calculado respeitando o teto daquele respectivo mês. Porém, o sistema só efetua o crédito no contracheque dois meses depois, situação que pode levar ao registro de valores acima do teto no mês do pagamento. Além disso, em caso de férias, o honorário também entra na conta do terço constitucional, elevando o crédito. Ainda segundo a PGE, o único auxílio pago é o auxílio-alimentação, que gira em torno de R$ 400 mensais.

A PGE ainda avalia as consequências do julgamento no Supremo. Um dos pontos em análise é a possibilidade de transformar gratificações de substituição (quando o procurador acumula o trabalho de um colega por um período) em verba indenizatória. Atualmente estas gratificações têm natureza remuneratória — sendo, portanto, sujeitas ao teto, o que pode mudar caso sejam categorizadas como indenização.

— A Procuradoria do Estado está analisando ainda a decisão do Supremo, que agora inicia o julgamento dos embargos. A partir disso, nós estamos fazendo os estudos de análise acerca dos impactos possíveis, sem ainda nenhuma conclusão no momento — disse Eduardo Cunha da Costa.

O que o STF decidiu

O STF declarou inconstitucionais verbas criadas por resoluções administrativas, leis estaduais ou decisões judiciais locais como:

Auxílios natalinos

Auxílio-combustível

Licença compensatória por acúmulo de acervo

Indenização por acervo

Gratificação por exercício de localidade

Auxílio-moradia

Auxílio-alimentação

Licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes

Licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados

Assistência pré-escolar

Licença remuneratória para curso no Exterior

Gratificação por encargo de curso ou concurso

Indenização por serviços de telecomunicação

Auxílio-natalidade

Auxílio-creche

A decisão do STF não proibiu os pagamentos além do subsídio mensal. Porém, definiu que a soma das vantagens não pode exceder 70% do valor do teto. O limite foi dividido em dois blocos:

Antiguidade (35%): parcela de valorização por tempo na carreira (5% a cada cinco anos), limitada ao teto de 35 anos de exercício

parcela de valorização por tempo na carreira (5% a cada cinco anos), limitada ao teto de 35 anos de exercício Verbas indenizatórias (35%): soma de diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, comarca de difícil provimento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição

A decisão também suspendeu o pagamento de verbas retroativas, que devem aguardar uma auditoria das corregedorias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Contrapontos

O que diz o MP

Os valores que eventualmente superam o teto constitucional nos contracheques de promotores e procuradores são verbas indenizatórias, autorizadas por decisão do Supremo Tribunal Federal e por resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça.

A instituição reafirma seu compromisso com a transparência e ressalta que todos os dados da folha de pagamento estão disponíveis para consulta pública em seu Portal da Transparência.

O que diz o TCE

A Corte se manifestou através do presidente. Iradir Pietroski reforça que o tribunal não paga "penduricalhos" e atribui pagamentos que extrapolaram o teto à venda de férias.

— Todo conselheiro, juiz ou promotor tem direito a 60 dias de férias. Se é correto ou não, vamos discutir. Mas ele tem direito a vender umas férias. A hora que ele vendeu essas férias, automaticamente vai estourar o teto. Mas é um direito dele, e não é o presidente que vai cortar — diz Iradir Pietroski.

O que diz o Tribunal de Justiça

Primeiramente, reiteramos que o Tribunal de Justiça está sempre à disposição para esclarecer dúvidas e questionamentos de GZH, pela postura de transparência que sempre adotou com relação aos veículos de comunicação.

Em razão disso, causou estranheza a publicação, hoje, de notícia relativa a salário recebido por um Desembargador, no valor de R$ 370 mil, na qual constou que: “Procurado para comentar o dado, o Tribunal não respondeu até a publicação desta reportagem.” Importante registrar que em nenhum momento o TJRS foi procurado para se manifestar sobre o referido pagamento.

Com relação ao valor divulgado, informamos que são verbas relativas à conversão de férias, conversão de 90 dias de licença-prêmio e passivo do ATS.

Todas as verbas de natureza remuneratória pagas pelo TJRS aos seus magistrados respeitam o teto remuneratório, correspondente ao subsídio mensal dos Ministros do STF. O controle é realizado de forma automatizada pelo sistema de folha de pagamento, que abate qualquer valor que ultrapasse o limite constitucional.

Valores que possam superar o teto correspondem a parcelas de natureza indenizatória, passivos reconhecidos e conversões pecuniárias decorrentes de direitos não usufruídos por necessidade do serviço.

No ano de 2025, todos os magistrados do TJRS receberam verbas indenizatórias.

Ressaltamos que todos os pagamentos estão de acordo com as normas e orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme política nacional avalizada para toda a magistratura do país. E também agora, a partir de maio, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de 25 de março.

O que diz o Tribunal de Justiça Militar

Quanto aos contracheques que eventualmente tenham superado o teto constitucional em 2025, o TJMRS comunica que os pagamentos realizados decorrem estritamente de regulamentações e normativas estabelecidas e previstas pelo próprio CNJ, que definem o rol, os critérios e os limites do padrão remuneratório aplicável aos magistrados. O TJMRS atua em plena conformidade com essas normas e adotando, via de regra, os mesmos parâmetros do Tribunal de Justiça do Estado.

O que diz a Defensoria Pública

A Defensoria Pública reforça que atua em total conformidade com os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse sentido, a DPE/RS cumpre de forma estrita as diretrizes fixadas pela Suprema Corte no julgamento sobre o tema, garantindo que todos os valores repassados aos seus membros estão rigorosamente enquadrados e limitados aos índices estabelecido no julgado. Por fim, tendo em vista que Embargos de Declaração está pautado para julgamento em Sessão Virtual que se encerra amanhã, dia 30 de junho, é possível que a Instituição ainda precise realizar eventuais ajustes no pagamento de pessoal, a depender do teor da decisão que sobrevir.

A reportagem procurou o Tribunal de Justiça para comentar os dados do levantamento, que não respondeu até esta publicação. O espaço segue aberto.

O que diz a Ajuris

Em relação à reportagem que trata de pagamentos feitos a membros do sistema de Justiça, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS) ressalta que nenhum magistrado ou magistrada recebeu valores indevidos, estando todas as verbas amparadas na lei e em decisões do CNJ e do STF.

Parte dos pagamentos refere-se à quitação de passivos trabalhistas acumulados ao longo dos anos, que não existiriam caso tivessem sido adimplidos oportunamente.

Outra parcela corresponde à remuneração por trabalho extraordinário prestado pelos magistrados. São substituições, acúmulos de jurisdição e atividades adicionais que ampliam a capacidade de atendimento do Poder Judiciário de forma menos onerosa do que a criação de novos cargos, estruturas e gabinetes. A alternativa seria impor à sociedade maior demora na tramitação de processos e na garantia de direitos.

Cumpre acrescentar que, conforme estudo recente do Centro de Liderança Pública (CLP), o Rio Grande do Sul tem o menor custo relativo do Poder Judiciário entre os estados brasileiros, equivalente a apenas 0,0046% do PIB estadual. Ao mesmo tempo, o Judiciário gaúcho é o mais demandado e um dos mais eficientes do país, conforme relatório recente do CNJ.