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Operação do Ministério Público investiga suspeita de existência de funcionários fantasmas na Câmara de Vereadores de Guaíba

Gaeco apreendeu imagens de câmeras e registros de pontos para esclarecer situação dos assessores; presidente da Casa diz que responsabilidade é de gabinetes

Rochane Carvalho

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