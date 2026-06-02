Operação do Ministério Público investiga suspeita de existência de funcionários fantasmas na Câmara de Vereadores de Guaíba

Ação desta terça-feira (2) foi confirmada pelo presidente Airton Elegância. Google Maps / Reprodução

O Ministério Público do Rio Grande do Sul, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou nesta terça-feira (2) uma operação na Câmara Municipal de Guaíba, na Região Metropolitana. O objetivo é investigar a suposta existência de funcionários fantasmas. A ação foi confirmada pelo presidente da Casa, vereador Airton Elegância (Podemos).

Segundo Airton, assessores de pelo menos três gabinetes são investigados na ação. São dois que integram o time do vereador Alex Medeiros (PP), um do vereador Miguel Crizel (MDB) e dois funcionários do vereador Manoel Eletricista (PSDB).

O vereador Miguel Crizel enviou uma nota (leia abaixo a íntegra) à reportagem na qual afirma que o assessor investigado foi exonerado em abril deste ano. "Reafirmo meu compromisso com a legalidade, a transparência, a boa gestão dos recursos públicos e o respeito às instituições", disse Crizel.

Já o vereador Alex Medeiros afirmou que os assessores veiculados ao seu gabinete "exercem atividades exclusivamente relacionadas ao mandato parlamentar" (leia na íntegra).

Também em nota (leia abaixo a íntegra), o vereador Manoel Eletricista disse que "não procedem as afirmações de que tais profissionais não exercem atividades regulares".

Apreensões

Na ação, imagens de câmeras de segurança e registros de pontos foram apreendidos para ajudar a esclarecer a atividade exercida pelos assessores. Ainda de acordo com o presidente da Câmara, o controle de ponto passa pela responsabilidade de cada gabinete.

Diante da ação judicial, foi instaurado um procedimento administrativo interno para apuração dos fatos.

A Câmara Municipal de Guaíba afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com todas as medidas necessárias ao completo esclarecimento da situação. O Ministério Público ainda não se manifestou após a operação.

Contrapontos

O que diz o vereador Miguel Crizel

"Diante dos questionamentos relacionados às informações divulgadas acerca do ex-assessor Vanderlei Souza da Silva, considero importante prestar os seguintes esclarecimentos:

Desde o início do meu mandato, sempre conduzi o gabinete com seriedade, responsabilidade e compromisso com a população de Guaíba, organizando as atividades de forma a ampliar o atendimento das demandas da comunidade, tanto internamente quanto por meio do trabalho externo realizado junto aos munícipes.

Em momento algum compactuei, autorizei ou tive conhecimento de eventual conduta incompatível com as atribuições do cargo exercido pelo referido assessor. Ressalto que as atividades desempenhadas por membros da equipe frequentemente envolvem contato direto com a comunidade, visitas, acompanhamentos e encaminhamentos de demandas externas, características inerentes à dinâmica de trabalho do gabinete parlamentar.

Ainda no final de 2025, passei a realizar uma reestruturação administrativa da equipe, oportunidade em que começaram a surgir indícios de dificuldades relacionadas ao desempenho funcional do servidor. Paralelamente, a situação pessoal do então assessor sofreu significativo agravamento após o falecimento de seu pai, ocorrido em 11 de dezembro de 2025, fato que impactou sensivelmente seu estado emocional.

Diante desse cenário, optei por adotar uma postura humanizada e responsável, buscando oferecer apoio e acompanhamento ao servidor. Em 10 de fevereiro de 2026, ele foi encaminhado voluntariamente para avaliação médica especializada em psiquiatria, ocasião em que recebeu recomendação formal para acompanhamento contínuo e encaminhamento ao CAPS.

Posteriormente, em 05 de março de 2026, passou por avaliação junto à rede pública municipal de saúde, sendo diagnosticado com transtorno classificado sob o CID-10 F22, recebendo recomendação médica de afastamento de suas atividades laborais pelo período de 60 (sessenta) dias, além de tratamento especializado. Todo o procedimento foi conduzido de forma legal, transparente e devidamente documentada.

Durante o período mencionado, o servidor encontrava-se afastado por motivo de saúde, respaldado por documentação médica emitida por profissionais habilitados. Após análise da situação funcional e administrativa, foi formalizada sua exoneração em 08 de Abril de 2026.

Destaco que todas as providências administrativas cabíveis foram adotadas antes mesmo de qualquer divulgação pública dos fatos ora investigados. Portanto, qualquer tentativa de atribuir ao meu gabinete eventual conivência com irregularidades não encontra respaldo nas medidas concretas que foram tomadas ao longo do período.

Reafirmo meu compromisso com a legalidade, a transparência, a boa gestão dos recursos públicos e o respeito às instituições. Da mesma forma, entendo que toda e qualquer apuração deve observar rigorosamente o devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência, princípios fundamentais do Estado de Direito.

Permaneço à disposição das autoridades competentes e dos órgãos de imprensa para prestar todos os esclarecimentos necessários acerca dos fatos."

O que diz o vereador Alex Medeiros

"Em relação às informações divulgadas acerca de investigação conduzida pelos órgãos competentes envolvendo supostas irregularidades relacionadas ao exercício das atividades desempenhadas por servidores vinculados ao meu gabinete parlamentar, cumpre-me prestar os seguintes esclarecimentos à sociedade e à imprensa.

Inicialmente, reafirmo meu absoluto respeito ao trabalho da imprensa livre, bem como às atividades de fiscalização e apuração exercidas pelos órgãos de controle e investigação. Em um Estado Democrático de Direito, a transparência e a fiscalização são instrumentos legítimos e essenciais ao fortalecimento das instituições públicas.

No que diz respeito às alegações envolvendo as servidoras Laura da Silva Rosa e Ana Paula Vogado, esclareço que não procedem as afirmações de que tais servidoras não exerciam atividades regulares e compatíveis com as atribuições inerentes aos respectivos cargos parlamentares.

Os assessores vinculados ao meu gabinete exercem atividades exclusivamente relacionadas ao mandato parlamentar, incluindo atendimento à comunidade, levantamento de demandas, acompanhamento de projetos, análise de documentos, elaboração de informações técnicas, encaminhamento de solicitações junto aos órgãos públicos e demais atribuições compatíveis com a atividade legislativa, muitas das quais são realizadas externamente, dada a própria natureza do mandato parlamentar.

Importante destacar que a atividade parlamentar não se restringe às dependências físicas da Câmara Municipal. Diferentemente de atividades administrativas convencionais, o exercício do mandato exige constante deslocamento, reuniões externas, visitas institucionais, atendimento à população e acompanhamento de demandas comunitárias, circunstâncias que frequentemente demandam a atuação externa da equipe de assessoria.

Em razão dessa dinâmica, é natural que documentos, minutas, proposições legislativas, requerimentos, indicações e demais expedientes necessitem ser levados até minha presença física para análise, orientação, coleta de informações e assinatura, especialmente quando me encontro em compromissos externos inerentes ao exercício do mandato.

No tocante à alegação de que a servidora Laura da Silva Rosa teria desempenhado atividades em meu escritório de advocacia, registro de forma categórica que tal situação jamais ocorreu.

Minha atividade profissional na advocacia é desenvolvida por estrutura própria, composta por advogados associados, colaboradores contratados sob o regime da CLT e estagiários, em número plenamente suficiente para atender às demandas da organização jurídica. Não existe qualquer necessidade funcional ou justificativa plausível para utilização de assessores parlamentares em atividades privadas do escritório.

Eventual presença física de assessores parlamentares em meu escritório somente poderia ocorrer em razão da necessidade de contato direto comigo para tratar de assuntos exclusivamente relacionados ao mandato parlamentar, especialmente em momentos em que eu não estivesse presente fisicamente no gabinete da Câmara Municipal durante o horário comercial convencional.

Reitero que possuo total confiança de que os servidores vinculados ao meu gabinete desempenharam suas atribuições de forma regular e compatível com os cargos ocupados. Da mesma forma, afirmo que, caso venha a tomar conhecimento de qualquer fato concreto que demonstre eventual conduta incompatível com as funções públicas exercidas, adotarei imediatamente todas as providências administrativas cabíveis.

Registro ainda que disponho de registros, documentos, protocolos e demais elementos relacionados às atividades de assessoria parlamentar desenvolvidas pelo gabinete, os quais demonstram a efetiva prestação dos serviços desempenhados pelos servidores e poderão ser apresentados às autoridades competentes sempre que solicitados.

Tenho absoluta tranquilidade quanto aos esclarecimentos prestados e plena confiança de que os fatos serão analisados de forma técnica, imparcial e objetiva pelos órgãos responsáveis.

Por fim, coloco-me à disposição da imprensa para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, reafirmando meu compromisso permanente com a legalidade, a transparência, a responsabilidade na gestão pública e o respeito às instituições.

Alex Medeiros

Vereador

Guaíba/RS"

O que diz o vereador Manoel Eletricista

"O vereador Manoel Eletricista reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o pleno exercício da atividade parlamentar em benefício da comunidade de Guaíba.

Em relação à operação realizada nesta terça-feira pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), esclarece que, até o presente momento, não teve acesso ao conteúdo dos autos nem aos documentos que integram a investigação, uma vez que o processo tramita sob sigilo.

Esclareço que não procedem as afirmações de que tais profissionais não exercem atividades regulares.

Todos os assessores lotados em meu gabinete exercem suas funções restritas dentro da atividade parlamentar e em total conformidade com as atribuições de seus respectivos cargos.

Cabe destacar que as demandas externas e o atendimento à comunidade são partes fundamentais e legítimas da rotina do exercício da função legislativa.

Ressalto, contudo, que tenho total interesse na completa apuração dos fatos, confiando no trabalho das instituições e no devido processo legal, para que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.

Por fim, me coloco à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos que forem necessários e reafirmo meu respeito às instituições democráticas e ao trabalho desenvolvido pelos órgãos de controle e fiscalização.

Guaíba, 2 de junho de 2026.

Manoel Eletricista