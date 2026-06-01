ONG da produtora do filme de Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Civil de SP

ONG ligada à produtora do filme "Dark Horse" é investigada por suspeita de fraude milionária a licitação. Reprodução / Instagram @therealjimcaviezel

Uma ONG de Karina Ferreira da Gama, sócia da produtora Go UP Entertainment, responsável pelo filme biográfico de Jair Bolsonaro, é alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo nesta segunda-feira (1º). Há suspeita de fraude milionária em uma licitação da prefeitura da capital paulista.

De acordo com a Polícia Civil, o Instituto Conhecer Brasil (ICB) teria vencido uma licitação de R$ 108 milhões durante o governo Ricardo Nunes. Além disso, conforme apuração do g1, a prefeitura de São Paulo teria feito aditivos que elevaram para R$ 157,1 milhões os repasses para a ONG. Tanto a produtora quanto a instituição funcionam no mesmo endereço.

Cerca de R$ 26 milhões teriam sido pagos sem a devida prestação de contas. O portal já havia apurado que a ONG usou ao menos R$ 4 milhões em notas falsas ou anuladas para justificar despesas.

O contrato consistia na implementação, operação e manutenção de 5 mil pontos públicos de acesso a Wi-Fi em comunidades da periferia de São Paulo, parte do programa WiFi Livre. O inquérito da polícia afirma que os valores cobrados pela ONG para a realização do serviço estão acima do valor de mercado.

No total, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão, incluindo no ICB, na Go UP, em dois endereços residenciais de Karina e na sede da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.

Segundo a Polícia, as buscas são para recolher documentos físicos e digitais, equipamentos eletrônicos, registros financeiros e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.

O que diz Karina Gama

A produtora conversou com a reportagem do g1 por telefone e afirmou desconhecer as notas citadas, "mas não tem controle se um fornecedor contratado anula uma nota. As notas fiscais do próprio instituto glosadas, fui eu mesma que apontei para a prefeitura os problemas, e eles estão sendo resolvidos na prestação de contas que estou preparando para entregar do bimestre".

Karina ainda explicou que a ONG e outras três firmas que estão no nome dela funcionam no mesmo endereço para "manter o controle sobre as empresas".

O que diz a gestão Nunes

A Prefeitura de São Paulo informa que colabora com investigações em andamento e segue à disposição das autoridades, tendo já prestado informações. Todo o material requisitado na manhã desta segunda-feira já havia sido encaminhado às autoridades e são, desde sempre, de acesso público através da prestação de contas do município.

A administração ressalta que o programa funciona normalmente na cidade e pode ser acompanhado em tempo real no link https://institutoconhecerbrasil.org.br/wifilivrecom. Por volta das 9h desta segunda-feira, dos 3,2 mil pontos contratados pela prefeitura, apenas 52 estavam off-line e passavam por manutenção.

Não houve pagamento por parte da administração para 5 mil pontos. O aditivo em questão é exclusivamente para manutenção dos 3,2 mil pontos já instalados nas comunidades periféricas da cidade.

A prefeitura reforça que toda a prestação de contas, com documentos, notas fiscais, contratos e outras informações está no sistema SEI, que é público. O processo passou também por acompanhamento do Tribunal de Contas do Município (TCM) A Prefeitura repudia veementemente ilações de desvios de recursos públicos, uma vez que o contrato do Instituto Conhecer Brasil seguiu rigorosamente os princípios da legalidade, transparência e economicidade.