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No G-7, Lula diz que Trump fez "coisa desaforada" ao ameaçar Brasil com novo tarifaço

Presidente brasileiro também comentou sobre combate ao crime organizado e possível interferência do americano nas eleições deste ano

Gustavo Chagas

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