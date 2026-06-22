Política

No Supremo

Moraes pede para Fachin decidir quem será relator de investigação sobre filme "Dark Horse"

Pedido de investigação relaciona possível coação ao STF, financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro e solicitação de R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro

Estadão Conteúdo

Weslley Galzo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS