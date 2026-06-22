Moraes pede para Fachin decidir quem será relator de investigação sobre filme "Dark Horse"

Caso chegou nas mãos de Moares após pedido de investigação feito pelo deputado Lindbergh Farias. Luiz Silveira / STF / Divulgação

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, irá determinar qual ministro será responsável por analisar a eventual relação entre o financiamento do filme Dark Horse e a denúncia de coaçãoo de membros da Corte. O questionamento foi enviado pelo ministro Alexandre de Moraes, após a Procuradoria-Geral da República (PGR) defender que o caso seja enviado ao ministro André Mendonça.

A notícia-crime em questão relaciona a coação de membros do STF pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro com os recursos solicitados pelo pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, ao banqueiro Daniel Vorcaro para bancar a produção do filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O caso chegou às mãos de Moraes após o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) apresentar um pedido de investigação da possível conexão entre os casos. Segundo o deputado, os fatos estariam relacionados, pois Flávio teria pedido os R$ 134 milhões a Vorcaro para bancar o irmão em seu autoexílio nos Estados Unidos, onde mobilizou uma campanha de sanções contra o Brasil e os membros do STF durante o julgamento do seu pai por tentativa de golpe de Estado. A Corte decidiu que o movimento de Eduardo na época foi feito para coagir os magistrados e evitar a condenação de Bolsonaro.

Como Moraes é relator da ação penal que condenou Eduardo a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo, a ação apresentada por Lindbergh também ficou sob a alçada do ministro, por ter conexão com os fatos apurados.

A PGR, no entanto, se manifestou pela redistribuição da denúncia ao ministro André Mendonça, que é relator do inquérito sobre as fraudes do Banco Master. Na avaliação da PGR, os principais elementos denunciados por Lindbergh estariam sob a competência do inquérito que tramita com Mendonça.