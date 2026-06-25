Pedido à PGR altera prazo para decisão de Moraes sobre domiciliar de Bolsonaro; entenda o caso e saiba o que mudou

Quando autorizou o regime domiciliar, Moraes estabeleceu prazo inicial de 90 dias, que se encerraria nesta quinta-feira (25). Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

Terminaria nesta quinta-feira (25) o prazo para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidisse sobre a prorrogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Mas um pedido do magistrado à Procuradoria Geral da República (PGR), feito na véspera, alterou em pelo menos 48 horas o tempo para que ele se posicione pela manutenção ou não do regime de prisão do ex-presidente.

Antes da sua manifestação, Moraes quer um parecer da PGR sobre episódio registrado em 15 de junho, quando a Polícia Militar do Distrito Federal abordou um militar do Exército, com quem localizou uma arma de fogo que pertencia a Bolsonaro. Ela estaria em posse do militar para reparos.

O ministro quer saber se trata-se de uma "falta grave" e se pode impactar na prorrogação do benefício. Moraes deu 48 horas de prazo para que a PGR se manifeste sobre a questão da arma e seu impacto no regime em que está sendo cumprida a pena. Só então decidirá sobre a prisão.

Na terça-feira (23), a defesa protocolou um pedido para que o período de prisão domiciliar do ex-presidente fosse ampliado. Na petição, afirmou que "as condições de saúde do Presidente, que suportaram o deferimento do pedido anterior, têm características permanentes, não tendo se modificado no trimestre em que permaneceu em custódia domiciliar".

Conforme os advogados de Bolsonaro, "o quadro clínico permanece demandando acompanhamento especializado e avaliação médica contínua, inexistindo conclusão técnica no sentido de que tenham sido integralmente superados os fatores que justificaram a concessão da prisão domiciliar humanitária".

Jurista aponta três caminhos possíveis

Na opinião de Cezar Giacobbo de Lima, advogado e professor de processo penal na Faculdade de Direito da Ulbra, a decisão de Moraes deve ser baseada "apenas na avaliação clínica", independentemente da questão envolvendo a arma.

— Apesar da apreensão da arma de fogo e da manifestação do ministro Alexandre de Moraes pedindo que a PGR também se manifeste, acredito que o fato não deva impactar de forma relevante a decisão sobre a prorrogação ou não da prisão domiciliar, ainda mais se for confirmado que a arma estava de fato legalmente registrada. O foco da decisão, a meu ver, deve se concentrar no estado de saúde do ex-presidente, que foi o que motivou a transferência para a prisão domiciliar no primeiro momento — observa o jurista.

Segundo Giacobbo de Lima, argumentos relacionados ao contexto político ou ao cenário eleitoral tampouco devem influenciar a análise, dado que o benefício da prisão domiciliar se baseava tão somente na saúde do condenado.

Conforme o professor, há três caminhos possíveis.

Se a prisão domiciliar for prorrogada:

O benefício pode ser estendido por um novo prazo determinado, de 90 dias, por exemplo;



Pode ser concedido por tempo indeterminado, com a exigência de avaliações médicas periódicas para comprovar a condição de saúde do condenado.

Se a prisão domiciliar não for prorrogada

O ex-presidente deverá retornar ao cumprimento da pena em regime fechado, possivelmente na Papudinha, onde estava anteriormente.

O caso da arma: apreensão e explicações

De acordo com a Polícia Militar do DF, o sargento do Exército abordado no dia 15 de junho disse que não possuía a documentação da pistola e "declarou que o armamento pertenceria a terceiro".

Por não estar com o Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf), o militar foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia e depois foi liberado. O militar se identificou como sargento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e disse aos policiais que a arma seria do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que estaria com a pistola para fazer reparos no armamento.

No dia 17, após Alexandre de Moraes solicitar explicações, a defesa de Bolsonaro admitiu ao STF que foi solicitado o conserto da pistola registrada em nome do ex-presidente, mas sustentou que a posse do armamento era regular.

Segundo os advogados, a equipe de segurança teria deixado o equipamento "inoperante", mas Bolsonaro não tinha conhecimento da situação. A defesa afirmou ainda que, apesar da condenação, não houve determinação judicial para a entrega de armas ou o cancelamento de registros em seu nome.

Bolsonaro prestou depoimento sobre o caso na última terça-feira (23). Seus advogados confirmaram que o equipamento pertencia ao ex-presidente, e segundo reforçou a defesa, o registro da arma está regular no Sistema de Gerenciamento de Armas do Exército (Sigma).

Cronologia pós-condenação de Bolsonaro