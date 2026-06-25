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Pedido à PGR altera prazo para decisão de Moraes sobre domiciliar de Bolsonaro; entenda o caso e saiba o que mudou

Ministro do STF aguarda parecer da procuradoria sobre apreensão de arma do ex-presidente antes de decidir a respeito do regime de prisão

Mathias Boni

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