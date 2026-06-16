Política

Em Taguatinga
Notícia

Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar arma apreendida com sargento

Ministro do STF quer que ex-presidente esclareça o motivo de ter uma pistola em casa durante a prisão domiciliar e por que teria pedido que um militar fizesse o reparo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS