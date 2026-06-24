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Moraes cita "falta grave" e pede que PGR analise se apreensão de arma impacta prisão domiciliar de Bolsonaro

Pistola estava no carro de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) cedido para atuar na segurança do ex-presidente

Zero Hora

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