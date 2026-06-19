Política

Supremo
Notícia

Moraes autoriza que polícia colha depoimento de Bolsonaro sobre arma apreendida   

Advogados do ex-presidente sustentaram que a equipe de segurança deixou o artefato "inoperante", mas que o político não tinha conhecimento disso

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS