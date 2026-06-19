Moraes autoriza que polícia colha depoimento de Bolsonaro sobre arma apreendida   

Jair Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que a Polícia Civil do Distrito Federal colha o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a arma apreendida em uma blitz realizada na segunda-feira (15).

O magistrado determinou que o depoimento seja colhido na tarde da próxima terça-feira (23), presenciamente, no condomínio onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

A pistola, que estava registrada no nome de Bolsonaro, foi encontrada no carro de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que atua na seguranda do ex-presidente. Segundo os advogados, a equipe de segurança teria deixado o equipamento "inoperante", mas Bolsonaro não tinha conhecimento da situação.

A defesa afirmou ainda que, apesar da condenação do ex-presidente a 27 anos de prisão, não houve determinação judicial para a entrega de armas ou o cancelamento de registros em seu nome.

A manifestação ocorreu após decisão de Moraes, que solicitou esclarecimentos sobre a apreensão da pistola e os motivos que levaram ao pedido de reparo do armamento.

Entenda o caso

Na noite de segunda-feira, a Polícia Militar do DF abordou um militar do Exército. De acordo com a PM, o sargento disse não possuir a documentação da pistola e "declarou que o armamento pertenceria a terceiro".

Por não estar com o Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf), o militar foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia e depois foi liberado.

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O militar se identificou como sargento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Disse aos policiais que a arma seria do ex-presidente. Segundo ele, a pistola tinha uma "pane que aparentava ser de fácil solução".