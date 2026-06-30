Michelle Bolsonaro deixa liderança do PL Mulher após briga com Flávio

Polêmica entre Flávio e Michelle Bolsonaro gerou crise no PL. Andressa Anholete, Redes sociais / Agência Senado, reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixou o comando do PL Mulher, a ala feminina do partido, nesta terça-feira (30). A decisão ocorre após briga pública entre ela e o enteado Flávio Bolsonaro, pré-candidato do partido à Presidência da República.

Michelle anunciou a decisão após reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O político adiantou o retorno dos Estados Unidos, onde foi acompanhar a Copa do Mundo, para articular uma conciliação entre a ex-primeira-dama e Flávio, como mostrou a colunista de GZH Kelly Matos.

Em nota (leia, mais abaixo, a íntegra), Michelle afirma que irá se dedicar "integralmente" aos cuidados do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"(...) Comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar — integralmente — aos cuidados para com o meu marido e minha filha", diz o texto, sem mencionar se será ou não candidata a algum cargo nas eleições deste ano.

Costa Neto também se manifestou em nota, afirmando que "Michelle passa por um momento difícil".

"O PL cresceu demais, e eu entendo que as divergências crescem também. É natural isso. Temos muitos líderes no partido e, por maiores que sejam as divergências, o que nos une é muito maior", escreveu o presidente da legenda.

Michelle disse ter sido "apunhalada" por Flávio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais, em 24 de junho, criticando o enteado. No relato, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter sido "apunhalada" nas negociações por apoios no Ceará.

— Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes (deputado federal do PL-CE). E, em consequência, apoiando a aliança com o homem (Ciro Gomes) que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nazistoides. (...) Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio, procurei uma ligação perdida, procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação — disse Michelle.

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A ex-primeira-dama diz ter tentado contato com Flávio, dizendo ter sido desrespeitada pelo enteado.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política — contou Michelle.

Resposta de Flávio

Depois da publicação de Michelle, Flávio Bolsonaro postou um vídeo em que, sem mencionar Michelle, diz que não vai ser aborrecido por nada.

— Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol — disse.

A declaração de Flávio foi feita durante uma live antes do jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

"Se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo", afirmou Costa Neto

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse, em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha em 25 de junho, que precisou antecipar o retorno ao Brasil devido à briga entre a Michelle e Flávio.

Costa Neto foi abordado no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, pela equipe da Gaúcha, que está no país para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. O presidente do partido estava no local para assistir aos jogos do Brasil.

— Eu estou aqui em Miami, estou indo para São Paulo, antecipei minha viagem porque isso é muito sério, a Michelle tem um preço para nós, o que ela fez pelo PL Mulher no Brasil não tem preço, o Flávio está com a eleição quase empatada com o Lula. Eu tenho que conversar com a Michelle chegando, e com o Flávio nós temos que acertar isso aí. Se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa — disse o político.

Segundo ele, é preciso que os dois se entendam já que a eleição presidencial está em jogo, e que isso diz relação direta ao marido de Michelle, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia a íntegra da nota de Michelle Bolsonaro

"Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha. Durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos – juntamente com as nossas presidentes – um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação.

Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos. Quero agradecer, na pessoa da minha vice-presidente, Priscila Costa - a todas as minhas presidentes estaduais e municipais que, com tanto carinho, empenho e dedicação tornaram possível a expansão de nosso movimento que está edificando o nosso país. Sem vocês, nada disso seria possível.

As sementes foram lançadas e, em breve, vocês colherão os frutos desse trabalho tão lindo que vocês realizaram em favor das famílias de nossa grande Nação. Peço a Deus que esteja sempre com vocês, inspirando e conduzindo esse trabalho e que as mulheres ocupem, cada vez mais, os lugares que lhes pertencem nas esferas de decisão e de poder. Vocês estarão sempre nas minhas orações como forma de gratidão e de amor por cada uma de vocês.