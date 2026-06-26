Mendonça suspende multas da NR-1 sobre saúde mental no trabalho por 90 dias

Decisão de Mendonça foi publicada nesta sexta-feira (26). Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça suspendeu provisoriamente por 90 dias a aplicação de multas e demais punições previstas na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que amplia fiscalização sobre saúde mental no trabalho. A decisão, publicada nesta sexta-feira (26), vale para empresas de todo o país.

A decisão de Mendonça não retira a responsabilidade das empresas em identificar, avaliar e prevenir riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Apesar disso, auditores-fiscais não poderão aplicar punições pelo descumprimento das regras durante o período determinado.

A decisão atende ação apresentada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen). No texto, a entidade afirmou que a NR-1 não define de forma clara quais as ações que devem ser seguidas pelas empresas ao lidar com tais questões.

As novas condições da norma entraram em vigor em 26 de maio deste ano. Na ocasião, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que nos primeiros 90 dias de aplicação, a fiscalização teria caráter prioritariamente orientativo.

Entenda a NR-1

A chamada Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) estabelece diretrizes sobre segurança e saúde no trabalho. Desde 26 de maio, o gerenciamento de riscos ocupacionais se somam a fatores relacionados a agentes físicos, químicos e biológicos, a acidentes e a fatores ergonômicos, incluindo também os fatores de risco psicossociais.

A norma já exigia que todos os riscos no ambiente de trabalho fossem reconhecidos e controlados, mas a falta de uma menção explícita aos riscos psicossociais suscitava dúvidas.

A NR-1 passou a incluir estressores laborais — como assédio e falta de suporte — no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) das empresas. As instituições dispensadas da elaboração do PGR deverão contemplar esses fatores na sua Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP).

Conforme o Ministério de Trabalho e Emprego (MTE), riscos psicossociais são condições ligadas à organização do trabalho e às relações interpessoais que podem causar impactos negativos à saúde mental, física e social do trabalhador.

São eles:

Assédio de qualquer natureza no trabalho

Má gestão de mudanças organizacionais

Baixa clareza de papel/função

Baixas recompensas e reconhecimento

Falta de suporte/apoio no trabalho

Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia

Baixa justiça organizacional

Eventos violentos ou traumáticos

Baixa demanda no trabalho (subcarga)

Excesso de demandas no trabalho (sobrecarga)

Más relacionamentos no local de trabalho

Trabalho em condições de difícil comunicação

Trabalho remoto e isolado