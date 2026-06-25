Mendonça manda Vorcaro retornar à Papudinha

Daniel Vorcaro está na sede da PF, em Brasília, desde 18 de maio. Banco Master / Divulgação

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, retornará ao Complexo da Papuda, conhecida como Papudinha. A medida é uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e foi divulgada nesta quinta-feira (25), segundo O Globo.

O magistrado atende a um pedido da Polícia Federal (PF) que solicitou a transferência do banqueiro após as duas tentativas de Vorcaro de delação premiada serem negadas.

Mendonça também negou pedido de prisão domiciliar que havia sido apresentado pela defesa de Vorcaro.

"DETERMINO a transferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do custodiado DANIEL BUENO VORCARO, do local em que ele atualmente se encontra custodiado para o 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal (Papudinha). A transferência deve ser feita pelo meio considerado mais adequado à movimentação, com adoção das providências necessárias à preservação da integridade física do custodiado e à segurança da diligência", diz a sentença de Mendonça.

Banqueiro estava na PF há um mês

Em 18 de maio, Vorcaro foi transferido internamente para uma cela comum na carceragem da Superintendência. Ele então passou a ser submetido às regras do normativo interno da PF, como o limite de duas visitas de advogados por dia por um período de meia hora.

Antes, ele estava alocado em uma sala de Estado-Maior que havia sido reformada para abrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro no cumprimento de sua prisão. Vorcaro ficou no local para trabalhar na sua proposta de delação premiada — que foi negada duas vezes pela Polícia Federal.

A PF já havia solicitado ao ministro André Mendonça, do STF, que Vorcaro fosse transferido de volta para um presídio, sob o argumento de que as condições dele na prisão na Superintendência alteravam e afetavam a rotina da administração.

Proposta de delação negada

No último dia 11, a PF rejeitou a segunda versão da proposta de delação de Vorcaro. A polícia avaliou que a proposta não apresentava novidades em relação ao que já foi apresentado por Vorcaro anteriormente e também não se diferenciava do conteúdo revelado nas investigações sobre o Banco Master.

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Em 20 de maio, a PF já havia rejeitado a primeira versão da delação. Na época, o argumento também foi de que o material apresentado pela defesa acrescentava pouco em relação ao que já foi levantado pela Polícia Federal. Os investigadores afirmaram que a impressão era de que Vorcaro agia para proteger pessoas próximas.

Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

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Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. O banqueiro voltou a ser preso em março de 2026.