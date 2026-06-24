Mendonça manda Papuda explicar abordagem para pressionar Careca do INSS a fazer delação

Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, teria sido pressionado a fechar acordo de delação premiada. Geraldo Magela / Agência Senado,Divulgação

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Complexo Penitenciário da Papuda preste esclarecimentos sobre a abordagem feita por policiais penais a Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. O despacho foi assinado na segunda-feira (22) e dá o prazo de 48 horas para as explicações e a identificação dos envolvidos.

Em petição encaminhada ao gabinete de Mendonça, a defesa de Antunes relatou que policiais penais realizaram questionamentos informais ao empresário dentro da prisão, sem agendamento e sem os advogados. Entre os temas abordados estava a possibilidade de o preso firmar acordo de colaboração premiada. Os agentes teriam insistido por uma hora neste tema. Segundo a CNN, o episódio teria ocorrido na semana passada, quando Antunes foi retirado da cela e levado a uma sala do presídio.

O empresário está preso preventivamente desde 12 de setembro de 2025. Ele foi um dos principais alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril do mesmo ano. Segundo a PF, pessoas e empresas relacionadas ao lobista receberam R$ 48,1 milhões de associações suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, totalizando R$ 53,5 milhões em desvios.