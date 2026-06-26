Marco Rubio responde carta de Flávio Bolsonaro e defende tarifas dos EUA ao Brasil

Marco Rubio respondeu carta enviada por Flávio Bolsonaro no início de junho, após visita à Casa Branca. Andrew Harnik / Andressa Anholete / Getty Images North America / Redes sociais

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, respondeu uma carta do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A correspondência foi enviada após visita do parlamentar à Casa Branca, em Washington, no mês passado.

Segundo o g1, Rubio replicou o contato de Flávio com outra carta, datada de 23 de junho de 2026. No documento, ele defende a postura dos Estados Unidos sobre a aplicação de nova tarifa de 25% a produtos brasileiros e a classificação de facções criminosas como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas, anunciada há um mês.

A resposta de Rubio

No início do documento, Rubio agradece Flávio Bolsonaro pela carta enviada no início do mês e ressalta a visão compartilhada entre Flávio e o governo de Donald Trump em relação à segurança e prosperidade no Ocidente.

O secretário formalizou a decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e CV, facções que descreve como ameaças aos "cidadãos honestos" do Brasil, como organizações terroristas estrangeiras. Segundo o secretário, a medida tem o objetivo de conter as redes financeiras de armamentos e drogas dessas facções.

Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.

Tarifas

Rubio destacou que o governo norte-americano ainda acredita que certas políticas brasileiras são "irrazoáveis ou discriminatórias", afetando o comércio dos EUA. Esse foi o principal motivo pontuado pela investigação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) que levou à aplicação da nova taxa.

O secretário cita que existem "diferenças substanciais" a serem resolvidas entre os dois países. Entre elas estão tarifas preferenciais injustas, barreiras ao acesso ao mercado de etanol, desmatamento ilegal e proteção de propriedade intelectual (o Pix).

Rubio ainda afirmou que Jamieson Greer, embaixador e representante comercial dos Estados Unidos, propôs "ações responsivas" e que uma audiência pública sobre o assunto já está marcada para 6 de julho.

O secretário mencionou o otimismo de Flávio Bolsonaro sobre as eleições presidenciais de outubro no Brasil. A carta ainda revela que Flávio ofereceu uma "equipe de transição" para ficar à disposição dos Estados Unidos caso ele seja eleito presidente.

Rubio afirmou que os Estados Unidos estão prontos para trabalhar ao lado das autoridades brasileiras que o povo brasileiro eleger para buscar investimentos benéficos para ambos os lados.

Carta de Flávio a Rubio

Após visita à Casa Branca em maio, Flávio Bolsonaro enviou uma carta ao secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele pedia que o país não impusesse tarifas ao Brasil, que "atravessa uma grave deterioração fiscal e econômica."

"A imposição de novas tarifas causaria sérios danos ao povo brasileiro — os mesmos cidadãos que veem os Estados Unidos como um parceiro e um amigo", escreveu Flávio.