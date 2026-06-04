Marcha para Jesus: Flávio Bolsonaro pede orações para o pai, e Jorge Messias diz que evento não é comício ao citar Lula

Marcha para Jesus ocorreu nesta quinta-feira (4) de Corpus Christi. Divulgação / Marcha para Jesus

O pré-candidato à Presidência da República pelo PL e senador, Flávio Bolsonaro, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, estiveram juntos no trio elétrico da 34ª Marcha para Jesus em São Paulo. O evento, que ocorreu nesta quinta-feira (4) de Corpus Christi, percorreu trajeto de 3,5 quilômetros.

Durante a marcha, Flávio pediu orações pelo pai, Jair Bolsonaro. Após cantar um cântico gospel, afirmou:

— Eu sei que as mulheres oram mais do que os homens, mas quero pedir a todos que orem por Jair Bolsonaro.

Ele disse, ainda, que "o mal vai ser expulso do governo do Brasil" e que o país vive uma "guerra espiritual".

Jorge Messias cita Lula e diz que evento não é comício

Na primeira parte da Marcha, Jorge Messias citou o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que o evento não era "lugar para comício".

— O presidente Lula me enviou aqui, ele me pediu algumas coisas: me pediu pra levar o amor, a palavra de amor e de comunhão, e disse que aqui não é lugar pra comício — afirmou.

Flávio Bolsonaro e Jorge Messias participaram da 34ª Marcha para Jesus em São Paulo. MIGUEL SCHINCARIOL / Reprodução / AFP / @jorgemessiasagu

Messias e Flávio estiveram no trio elétrico principal do evento junto com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital paulista Ricardo Nunes (MDB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Flávio Bolsonaro negou existir "climão" ao dividir o trio elétrico com Messias:

— Isso aqui não é um movimento político, estou aqui porque sou um cristão evangélico. (...) Não tem "climão" nenhum aqui, estamos aqui no meu propósito que é Deus no comando.

Marcha para Jesus