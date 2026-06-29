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Governo lança Desenrola Adimplentes, programa para trabalhadores informais que pagam contas em dia; entenda as regras

Intenção da iniciativa é evitar que bons pagadores fiquem inadimplentes em razão dos altos juros 

Zero Hora

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