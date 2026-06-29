Lula e o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Youtube / Reprodução

O governo federal lançou nesta segunda-feira (29) programa voltado aos trabalhadores informais que pagam as contas em dia, mas que têm dificuldade para conseguir empréstimos e enfrentam altas taxas de juros. O Desenrola Adimplentes atende este público que ainda não havia sido contemplado em etapas anteriores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória que regulamenta o Desenrola Adimplentes em cerimônia na manhã desta segunda-feira (29), no Palácio do Planalto, quando o programa foi detalhado.

A ideia é que a nova operação sirva para quitar a anterior e viabilizar juros menores. Nesta etapa, é preciso que o trabalhador informal se enquadre nos seguintes critérios:

ter pago pelo menos quatro parcelas da dívida

da dívida que o pagamento esteja em dia ou com parcelas em atraso de no máximo 90 dias

ou com parcelas em atraso de no máximo 90 dias que o saldo devedor seja igual ou inferior a R$ 15 mil por instituição financeira

Com a renegociação, o beneficiário terá prazo equivalente ao remanescente da dívida original, com a possibilidade inclusive de ampliar o prazo máximo em seis meses. Os trabalhadores que aderirem poderão ter um crédito adicional de até 50% do saldo devedor da dívida original. A prestação fica limitada a 90% do que era na dívida original. Veja detalhes abaixo



Durante o lançamento, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a medida vai permitir que os informais adimplentes tenham "pela primeira vez, uma taxa decente" para reperfilar as dívidas.

Essa é nova fase do Desenrola 2.0, lançado em maio e direcionado para pessoas que ganham até cinco salários mínimos, ou seja, R$ 8.105, com débitos junto às instituições financeiras, além de agricultores, empresas de pequeno porte e devedores do Fies.

Entenda as regras

A negociação prevê a contratação de nova operação para quitação integral da dívida anterior, nas seguintes condições:

Taxa máxima de juros: 1,99% ao mês

Prazo: equivalente ao prazo remanescente da dívida original, com possibilidade de ampliação:

Até um mês para dívidas com prazo remanescente de até 6 meses Até dois meses para dívidas com prazo remanescente entre seis e 12 meses Até quatro meses para dívidas com prazo remanescente entre 12 e 24 meses Até seis meses para dívidas com prazo remanescente superior a 24 meses



Limite da prestação: a nova parcela deverá corresponder a, no máximo, 90% do valor da prestação original

Novo crédito: possibilidade de crédito adicional de até 50% do saldo devedor da dívida original, desde que a nova parcela se mantenha dentro do limite de 90% da parcela original

Garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO): cobertura de 50% das primeiras perdas da carteira e garantia integral para cada operação.

Fies Empreendedor

Além do Desenrola Adimplentes, o presidente Lula assinou outra medida, o Fies Empreendedor. Trata-se de uma linha de crédito que funciona como mecanismo de estímulo à adimplência nos contratos do Fies.

Podem aderir profissionais graduados que efetuaram o pagamento das últimas 36 parcelas do programa rigorosamente em dia, sem histórico de renegociação no período.

Dentro de um universo de aproximadamente 500 mil beneficiários adimplentes, estima-se que entre 50 mil e 125 mil pessoas possam aderir ao programa.

Com o objetivo de viabilizar e impulsionar as atividades empreendedoras, a linha oferece taxas inferiores às praticadas no mercado tradicional, além de prazos confortáveis para o fluxo de caixa do novo empresário:

Taxa de Juros: 0,87% ao mês

0,87% ao mês Pessoa Física : Limite de financiamento de até R$ 80 mil com prazo máximo de pagamento de 60 meses, incluindo até seis meses de carência

: Limite de financiamento de até R$ 80 mil com prazo máximo de pagamento de 60 meses, incluindo até seis meses de carência Pessoa Jurídica: Limite de financiamento de até R$ 180 mil com prazo máximo de pagamento de 96 meses, incluindo até seis meses de carência