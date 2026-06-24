Lula e Jaques Wagner se reúnem no Palácio da Alvorada após operação da PF sobre caso Master

Jaques Wagner é o líder do governo Lula no Senado. Ricardo Stuckert / Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o líder do governo no Senado Federal, Jaques Wagner (PT), no Palácio da Alvorada, nesta quarta-feira (24). A conversa durou cerca de duas horas, segundo o g1.

Esse é o primeiro encontro presencial entre os políticos após o senador ser alvo da Polícia Federal (PF) em operação sobre o caso do Banco Master na semana passada.

Na quinta-feira (18) — mesmo dia da operação—, Lula e Jaques tiveram uma conversa por telefone. Após a ligação, o senador afirmou que seguiria como liderança do governo na Casa.

O conteúdo da conversa desta quarta ainda não foi divulgado à imprensa.

A operação

A Polícia Federal (PF) cumpriu 18 mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero na quinta-feira (18). Nesta etapa, é apurada a participação de agentes públicos em esquema de irregularidades envolvendo o Banco Master.

Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula na Casa, e o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. A investigação apura fraudes envolvendo o Master e o PT da Bahia, os vínculos de Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema.

Lima é dono do Banco Pleno, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC) em fevereiro. Ele chegou a ser preso preventivamente em novembro do ano passado.

De acordo com a PF, as ações são realizadas no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Além das buscas, também são cumpridas medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoramento eletrônico.

Durante as buscas, em endereço em Brasília ligado a Wagner, a PF apreendeu US$ 49 mil, o equivalente a R$ 250 mil, em espécie.

Vantagens indevidas

A decisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça aponta que Jaques Wagner teria recebido vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso.

"A Polícia Federal sustenta que, no curso das investigações, foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado", diz trecho da decisão.

Quem é Jaques Wagner

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner é senador pela Bahia. Ele já comandou o Ministério do Trabalho, a Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a das Relações Institucionais.

Em 2006, foi eleito governador da Bahia, ocupando o cargo por dois mandatos.

Compliance Zero

A operação investiga o que pode ser a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional já registrada no Brasil, causadora de potencial prejuízo de dezenas de bilhões de dólares. A Compliance Zero revelou teia de relações cujo principal alvo, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estabeleceu com políticos, criminosos e servidores públicos de alto escalão.

Na lista de investigados, figuram diretores do BC, órgão responsável por fiscalizar o sistema bancário, e agentes da própria PF. As apurações acerca do esquema que, segundo a PF, era chefiado por Vorcaro, começaram no início de 2024, a pedido do Ministério Público Federal.



