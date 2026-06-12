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Lula afirma ter encerrado sessões de radioterapia no couro cabeludo: "Feliz pela cura definitiva"

Presidente realizou 15 procedimentos para retirada do câncer de pele em abril e cauterização de queratose

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