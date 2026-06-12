Lula afirma ter encerrado sessões de radioterapia no couro cabeludo: "Feliz pela cura definitiva"

O presidente Lula fez a primeira sessão de radioterapia em 25 de maio deste ano. EVARISTO SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (12) que terminou sua 15ª sessão de radioterapia para tratar de um câncer de pele na cabeça.

Ele afirmou que está curado e que está bem. A fala ocorreu durante discurso no lançamento da nova linha de crédito para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas.



— Hoje eu fui no Hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª radioterapia. Eu tive um câncer de pele e a radioterapia foi para sumir de vez com qualquer perspectiva. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem — afirmou.

Lula também declarou que está feliz com as entregas do governo e com a sua "cura definitiva" do câncer de pele.



— Eu estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que eu tenho pela minha mulher e que eu quero transferir isso para que todo mundo saiba o quanto é importante a gente amar e pela minha cura definitiva desse câncer de pele — completou.

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Sessões de radioterapia

Lula realizou a primeira sessão de radioterapia no dia 25 de maio, em Brasília, no Hospital Sírio Libanês. Já a retirada do câncer de pele foi em 24 de abril, em São Paulo.

Na época, o hospital afirmou que os procedimentos eram preventivos e não provocavam efeitos colaterais. Por isso, Lula poderia continuar normalmente exercendo o cargo na presidência da República.

Desde então, teria realizado outros procedimentos para evitar o retorno do câncer ou evolução negativa do quadro.

Queratose

Lula com cauterização no couro cabeludo para tratar uma queratose. Marcelo Camargo / Agência Brasil