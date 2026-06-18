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Entrevista na Gaúcha
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Leite critica realização de obras contra enchentes sem licitação: "Burocracia defende o dinheiro público"

Diques de Eldorado do Sul serão construídos a partir de 2027 até 2031, segundo o governador 

Gabriel Jacobsen

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