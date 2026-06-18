Leite critica realização de obras contra enchentes sem licitação: "Burocracia defende o dinheiro público"

O governador Eduardo Leite criticou, nesta quinta-feira (18), que obras de proteção contra cheia na Região Metropolitana sejam contratadas sem licitação com objetivo de acelerar a conclusão dos trabalhos. Ele participou do Gaúcha Atualidade para detalhar o programa Prepara RS, focado em mitigar efeitos do El Niño previsto para este ano.

Leite defendeu que obras deste porte não devem ser contratadas por dispensa de licitação e associou esse tipo de procedimento a riscos de corrupção.

— Só o dique de Eldorado do Sul é uma obra de R$ 1 bilhão. Então, contratar uma obra de R$ 1 bilhão por dispensa de licitação, sem percorrer o processo licitatório adequado, não me parece mais adequado porque você arrisca não apenas ter escândalos de corrupção como, eventualmente, percorrer um atalho que não te permite entregar a obra depois. Não defendo que haja um apreço pela burocracia em si, mas a burocracia é o que defende o dinheiro público — disse Leite.

O governador se refere às obras inseridas dentro dos R$ 6,5 bilhões Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Resiliência do Rio Grande do Sul (Firesse), disponibilizados pelo governo federal após a enchente de 2024. São esses valores que vão financiar as maiores obras de proteção contra cheias previstas para o Estado.

Questionado sobre o tempo para conclusão das obras, Leite destacou que parte das melhorias ainda vai levar anos para serem entregues.

— As obras maiores, de maior porte, vão levar mais tempo. Até suspeito, eventualmente, das intenções de tentar fazer contratações usando mecanismos de dispensa de licitação com bilhões de reais — defendeu o governador.

Dique de Eldorado do Sul

O governador estimou ainda que o dique de Eldorado do Sul comece a ser construído em 2027, após alteração do projeto ao longo dos últimos dois anos. Na avaliação de Leite, se o dique for concluído em 2031, como previsto, será um caso mundialmente reconhecido de uma construção rápida considerando as proporções dessa obra.

— Então, o que se prevê é início de obra no ano que vem e conclusão de obra em 2031. E eu insisto: o Estado entregando em 2031 essas obras será um case mundial. Eu insisto aqui, falo sem medo, porque basta fazer uma pesquisa — afirmou o governador.