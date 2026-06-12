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Ao negar extradição de Carla Zambelli, Justiça italiana aponta falta de imparcialidade de Moraes

Decisão afirma que há diversos elementos que colocam em dúvida as atitudes do ministro do Supremo Tribunal Federal 

Agência Brasil

Zero Hora

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