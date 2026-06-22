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Jaques Wagner recorre ao STF e pede anulação de operação da PF sobre vínculos com o Banco Master

O líder do governo no Senado Federal foi alvo da Polícia Federal na última quinta-feira (18). Os advogados do senador apontam "erros graves que comprometem a medida"

Zero Hora

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