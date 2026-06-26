Jaques Wagner admite relação com ex-sócio do Banco Master e diz que reclamou para Lula de "patacoada" da PF

Jaques Wagner era o líder do governo petista no Senado Federal. Renato Araújo / Câmara dos Deputados

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que a Polícia Federal (PF) fez uma "patacoada" na operação de busca e apreensão contra ele e disse ter conversado a respeito da "narrativa" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As declarações foram feitas ao jornal Folha de S.Paulo, em entrevista publicada nesta sexta-feira (26).

Em 18 de junho, Wagner foi alvo da nona fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal no âmbito do caso do Banco Master.

A PF suspeita que Wagner tenha recebido um imóvel de R$ 2,5 milhões e pagamentos de propina que totalizaram R$ 3,5 milhões por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares. Ao jornal, Wagner afirmou ter dito a Lula que a PF estaria tentando criar uma "narrativa".

— Falei: "Estão tentando fazer uma narrativa para botar no meu colo algo que não existe" — afirmou.

O senador disse também que não queria "proteção", mas "correção". Ele afirmou que disse para Lula que a PF transformou a investigação em uma "espetacularização".

— Seguramente abriram o envelope do Senado onde estavam minhas diárias, botaram lá na caminha e fotografaram. Eu disse para ele (Lula) que era muito ruim que a Polícia Federal transformasse uma investigação em espetacularização — falou Wagner.

"Patacoada" da PF

Em outro trecho da entrevista, Wagner questionou "a exposição absolutamente inconveniente e não determinada pelo magistrado que preside a ação". O magistrado em questão é André Mendonça, relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF) e quem autorizou a nona fase da Operação Compliance Zero.

— Para que aquela patacoada de dinheiro em cima da cama com o escudo da PF? Esse processo era comum na Lava Jato. Se a polícia vai continuar nesse tipo de espetacularização, eu acho que o chefe da Polícia Federal tem que tomar conta. Eu não estou pedindo que não me investiguem, só estou dizendo para não fazer a patacoada que fazem. Aquela foto foi para tudo que é capa de jornal. Eu acho que isso é condenação a priori — disse Wagner.

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Em relação à operação em si, o parlamentar disse que "construíram uma tese" e que "não vão provar":

— Acham que a empresa foi construída para me servir e vão correr atrás de provar essa tese. Porque o outro lado diz o tempo todo: "Tudo começou na Bahia". Eu vou repetir: nada começou na Bahia. Quem viabilizou o Banco Master foi Roberto Campos Neto e seu Banco Central. Se foi errado, se foi certo, só estou dizendo o seguinte: só foi concretizado o Banco Master no governo Bolsonaro.

Wagner frisou que não é Lula quem está sendo atacado, mas, sim, ele mesmo.

Relação com ex-sócio do Master

O senador admitiu ter conhecido Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, na época da negociação do Credcesta, cartão de benefício consignado criado na Bahia em 2018. O cartão foi operado pelo Banco Master.

— Quando privatizamos a Cesta do Povo, em 2018, o cartão foi junto. Não existia (Daniel) Vorcaro, não existia Master. O banco virou sócio do Augusto Lima em 2019, se não me engano — disse Wagner.

Em relação à decisão de se afastar da liderança do governo no Senado, anunciada na quarta-feira (24) o parlamentar declarou:

— Era importante ter uma conversa pessoal com o presidente. Quando ele me ligou, no dia do episódio, foi primeiro para se solidarizar, e, depois, perguntar se era bom continuar ou não. Eu disse que minha cabeça era não entregar (o cargo), mas ontem (quarta-feira, 24) fui lá conversar.

Wagner ainda falou sobre seu afastamento do Senado. Nesta quinta-feira (26), já foi anunciada a substituição do petista pela senadora Teresa Leitão (PT-PE) na liderança do governo no Senado.