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Jaques Wagner admite relação com ex-sócio do Banco Master e diz que reclamou para Lula de "patacoada" da PF

Senador foi alvo da nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master 

Zero Hora

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Estadão Conteúdo

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