Flávio Bolsonaro participa da Marcha para Jesus e diz que o país está passando por uma "guerra espiritual"

Flávio Bolsonaro participou do evento ao lado de Ricardo Nunes, prefeito de SP, e Tarcísio de Freitas, governador do Estado. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

O pré-candidato à Presidência da República pelo PL e senador Flávio Bolsonaro disse nesta quinta-feira (4), que o mundo e o Brasil estão passando por uma grande "guerra espiritual". A declaração foi dada durante participação do político na Marcha para Jesus, em São Paulo.

Em seu discurso, o senador afirmou que estava no evento para recarregar as energias e "orar pelas famílias do país":

— Vamos orar pelo nosso Brasil. Essa guerra é espiritual, e hoje é a maior resposta que nós podemos dar ao mundo do mal, que vai ser expulso desse governo do Brasil nesse ano. Em nome do senhor Jesus, amém.

O senador participa da 34ª edição da Marcha para Jesus, na capital paulista, ao lado do governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, e do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Flávio ainda negou existir "climão" ao dividir o trio elétrico com Messias, indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro do STF Luís Roberto Barroso, que se aposentou no ano passado.

— Isso aqui não é um movimento político, estou aqui porque sou um cristão evangélico. (...) Não tem "climão" nenhum aqui, estamos aqui no meu propósito que é Deus no comando — disse.

Evento reuniu fiéis na capital paulista. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Em uma rápida fala para jornalistas, Flávio também voltou a dizer que a família dele é vítima de uma perseguição e que isso estaria sendo vivido pelos brasileiros.