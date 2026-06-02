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Flávio Bolsonaro diz que pediu a Trump para que evitasse taxar empresas brasileiras

Investigação dos Estados Unidos propôs tarifa ao Brasil após considerar práticas "irrazoáveis" no país para o comércio norte-americano

Zero Hora

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