Escala 6x1: Alcolumbre diz que Senado não tem a obrigação de "carimbar" texto da Câmara que aprova redução de jornada

Davi Alcolumbre destaca que senadores deveriam debater um assunto dessa envergadura com calma. Carlos Moura/Agência Senado / Divulgação

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), informou nesta terça-feira (2) que a Casa não tem a obrigação de "carimbar" a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1.

Segundo Alcolumbre, o Senado ainda precisará analisar a proposição aprovada pela Câmara dos Deputados em 27 de maio.

— Não é razoável que a Câmara passe cinco meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado seja obrigado a carimbar o texto aprovado na Câmara. Essa é a minha posição — disse Alcolumbre.

O presidente do Senado também informou que a tramitação da PEC será discutida em reunião com os líderes partidários e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), até a próxima semana.

— Eu quero que a gente fique com a maturidade institucional, com o dever cívico, com a nossa consciência [...] Não pode uma rede social, um ou outro ator cobrar do Senado que a matéria chegue de manhã e que a gente vote de tarde — destacou o senador.

Críticas à polarização

Alcolumbre também criticou a atual polarização política do país, frisando que o futuro do Brasil não se resume às eleições ou à disputa entre os partidos.

— Este país está em eleição desde a última eleição. Quando a gente fala de Brasil, a pessoa fala de eleição. Quando a gente fala de país, fala de partido. Quando a gente fala de futuro, quer saber o que vai acontecer no dia 4 de outubro. Não é possível isso que está acontecendo com o Brasil — disse.

O político ainda relembrou o episódio em que foi ofendido durante uma sessão do Congresso Nacional por não ter lido o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master.

— Está todo mundo investigando isso. Querem abrir mais uma CPI para fazer palanque eleitoral. Esse é o problema — mencionou ao lembrar que o caso já é investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Justiça.

PEC do fim da escala 6x1

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (27), a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 com 461 votos a favor e 19 contrários. O texto do deputado e relator, Leo Prates (Republicanos-BA), aguarda agora a apreciação do Senado Federal.

Por ser uma alteração na Constituição, era necessário voto favorável de pelo menos 308 dos 513 deputados nos dois turnos de votação.