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Escala 6x1: Alcolumbre diz que Senado não tem a obrigação de "carimbar" texto da Câmara que aprova redução de jornada

A análise da PEC deve ser debatida com líderes e comissão da Casa até a próxima semana. O presidente do Senado afirmou que a proposta não vai direto ao plenário da Casa

Agência Senado

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS