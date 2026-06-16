Em sessão no plenário, Alcolumbre nega ter recebido US$ 30 milhões de Vorcaro: "Jamais recebi aqueles valores"

Declaração aconteceu em sessão no plenário do Senado nesta terça-feira (16). Carlos Moura / Agência Senado / Divulgação

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), negou ter recebido cerca de US$ 30 milhões do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A declaração aconteceu em sessão no plenário do Senado nesta terça-feira (16).

— São alegações falsas, com a única e aparente intenção de arrastar o meu nome para lama. É espantoso e revoltante que uma acusação dessa gravidade seja publicada sem qualquer prova, sem qualquer evidência, contra um chefe de Poder — disse Alcolumbre.

A manifestação do senador acontece após a Revista Veja veicular, na quinta-feira (11), que Vorcaro teria afirmado às autoridades que transferiu uma quantia para uma conta no exterior de Alcolumbre. A transferência supostamente seria uma contrapartida à atuação do parlamentar em benefício do Banco Master.

A declaração de Vorcaro teria acontecido em meio a negociações de uma delação premiada. Duas propostas do banqueiro já foram negadas pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

— Eu repudio, com toda a firmeza, e com toda a indignação o conteúdo desta matéria. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja — disse o senador do Amapá.

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Alcolumbre disse ainda que se "esse fato sequer constar de um acordo de colaboração" representaria uma "situação muito mais grave":