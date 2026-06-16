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Em sessão no plenário, Alcolumbre nega ter recebido US$ 30 milhões de Vorcaro: "Jamais recebi aqueles valores"

Manifestação acontece após a Revista Veja veicular, na quinta-feira (11), que Vorcaro teria afirmado às autoridades que transferiu uma quantia para uma conta no exterior do senador

Zero Hora

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