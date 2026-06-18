Eduardo Bolsonaro pede retomada de sanções contra Moraes um dia após condenação no STF

Eduardo Bolsonaro foi condenado na terça-feira (16). SAUL LOEB / AFP

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu ao presidente norte-americano, Donald Trump, a retomada de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita em publicação nas redes sociais.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado na terça-feira (16) por coação no curso do processo da trama golpista. A Primeira Turma do Supremo determinou reclusão de quatro anos e dois meses, em regime semiaberto, e multa de R$ 165 mil.

Em vídeo publicado no X, Eduardo aparece falando em inglês, dentro de um carro, e afirma estar em Dallas, no Texas.

— Presidente Trump, por favor, retome a Magnitsky — disse. Moraes já foi sancionado com base na Lei Magnitsky, no ano passado, mas Trump recuou meses depois.

No texto da postagem, ele se refere ao magistrado como uma "figura autoritária e reitera o pedido:

"Por favor, reimponha sanções contra esta figura autoritária. As mesmas pessoas que me perseguem hoje também desprezam tudo pelo que sua administração se posiciona: liberdade de expressão, democracia e o Estado de Direito".

Eduardo afirma desconhecer os detalhes do processo, dizendo que tudo o que sabe vem da imprensa e das redes sociais, pois não teria sido intimado nos Estados Unidos. Também declara ser vítima de uma perseguição devido a sua relação com autoridades americanas.

Além disso, o ex-deputado afirma que será anistiado, assim como Jair Bolsonaro, caso seu irmão e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seja eleito.

Para justificar o pedido de sanções, Eduardo elenca uma série de ações de Moraes, como o congelamento das contas do Starlink no Brasil, a detenção do assessor americano Jason Miller em aeroporto e a expedição de mandados contra cidadãos americanos que publicavam no X a partir do território dos EUA. Ele relembrou, ainda, a decisão da corte italiana sobre a extradição de Carla Zambelli.

Trump fala sobre condenação de Eduardo

As declarações de Eduardo Bolsonaro ocorreram no mesmo dia em que Donald Trump, durante a cúpula do G7, falou sobre a condenação.



— Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Acabei de me despedir dele e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas. Eles o prenderam, ou querem prendê-lo — afirmou.

Trump fez confusão com os nomes dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Quem concorre, na verdade, é Flávio. Eduardo é quem foi condenado à prisão. Nenhum deles é "Bolsonaro Jr".



O presidente americano também disse que o Brasil está "perigoso politicamente".

A fala provocou reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: